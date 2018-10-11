15 kişilik suikast timi Prens’in takımı

İstanbul
'da Suudi Arabistan
lı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın (60) kaçırılması olayına karışan 15 kişilik esrarengiz istihbarat timinde yer alan dikkat çekici isimler tüm dünyayı şoke etti. Olay günü iki özel jetle Türkiye'ye geldiği belirlenen 15 kişilik suikast timinde Adli Tıp Kurumu Başkanı Suudi kraliyet muhafızları, Özel Kuvvetler ve Kraliyet Hava Kuvvetleri görevlilerinin yer aldığı ortaya çıktı.
15 kişilik Suudi ekibindeki en önemli isimlerden biri Suudi Arabistan Emniyet Genel Müdürlüğü Adli Tıp Kurumu Başkanı olan cerrah Dr. Salah Muhammed Al-Tubaigy (47). Başkonsolosluktaki delilleri temizlemekle görevlendirildiği düşünülen Al-Tubaigy'in, Suudi Arabistan'dan gelen ve İstanbul'dan ayrıldıktan sonra önce Mısır'a ardından Riyad'a inen ikinci uçağın yolcuları arasında yer aldığı bildirildi.
Al - Tubaigy'ın Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle 2 Ekim 2018 günü saat 03.38'de Atatürk Havalimanı
'na geldiği ve Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Cerrahın ardından Mövenpick Hotel'de kaldığı, rezervasyonu 5 Ekim olmasına rağmen konsolosluğa gitmesinin ardından aynı gün saat 20.29'da özel jetle ülkeden çıkış yaptığı öğrenildi. Alanında uzman olan Tubaigy'in Avustralya'da 2015'te eğitim aldığı ve Kaşıkçı öldürüldükten sonra parçalara ayırma eylemine iştirak ettiği iddia ediliyor.
Uçakta, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetleri bünyesinde çalışan askerlerin de olması dikkat çekiyor. Ekipteki kişilerin, olay yerindeki tüm bulguları ortadan kaldırmak için İstanbul'a geldiği ifade ediliyor. Ekipte, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri için çalışan Saad Al Qahtani, Mohammad Saad Al Zahrani, Ghaleb T. Alharbi ve Waleed Abdullah M. Al-Shehri de var. Bu kişilerin, Suudi Savunma Bakanlığı ve Suudi istihbaratı ile doğrudan ilişkili oldukları iddia edildi. KRALİYET MUHAFIZI
İstanbul'a gelen 15 kişilik ekipte yer alan Hasan S. Alarifi'nin, Suudi Arabistan Özel Kuvvetleri'nde görev yapan bir subay olduğu ifade edildi. Mansur Othman M. Abahüseyin'in de Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinde resmi görevde olduğu öğrenildi. Timdeki kişilerin Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından özenle bir araya getirdiği düşünülüyor. Zira, Suudi Arabistan devlet televizyonu Ekhbariya'da yayımlanan 5 Nisan 2017 tarihli bir videoda, prensin hemen yanında yer alan iki isim Muhammed Saad Al Zahrani ile Thaar Ghaleb T. Alharbi de İstanbul'a gelen ekipte bulunuyor. Bu iki isim, kraliyetin muhafız ekibinde yer alıyor.
Bu arada Kaşıkçı'nın kaybolmadan önce Sakarya'da katılacağı kongre programını yetkilileri arayıp iptal ettirdiği ortaya çıktı. KONSOLOSLUĞA KEMİK TESTERESİ GETİRİLMİŞ
New ?York
Times gazetesinde de olayla ilgili dehşet verici detaylar dikkat çekti. Gazetenin haberinde başkonsolosluğa Kaşıkçı'nın içeride olduğu dakikalarda giren şüphelilerin yanında kemik testeresi bulunduğu duyumu da yer aldı. Gazetede ayrıca Kaşıkçı'nın Gazete, Kaşıkçı'nın katledildiği ve iki saat içinde cesedinin parçalara ayrıldığı ihtimalinin kuvvetlendiğini aktardı. DIŞ HABERLER