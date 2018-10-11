Ankesörden ‘yaver adayı albay’ çıktı

NATO başta olmak üzere ABD, İtalya, İsviçre gibi 12 farklı ülkede bulunan, son olarak Erzincan 3. Ordu
Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Kurmay Albay Yıldıray
A., Tekirdağ
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ankesör operasyonunda gözaltına alındı. İtirafçı olan albayın isminin 'Cumhurbaşkanlığı Yaver Aday Listesi
'nde olduğu ise bir FETÖ operasyonunda ortaya çıktı. İTİRAFÇI OLDU
2017'den beri Erzincan 3. Ordu Tugay Komutanlığı'nda görevli Kurmay Albay Yıldıray A. Tekirdağ Başsavcılığı'nın ankesör operasyonunda gözaltı sonrası tutuklandı. Yıldıray A., 25 Eylül'deki ifadesinde örgüte dair çarpıcı bilgiler verdi. 14 yaşından bu yana maddi imkansızlıklar nedeniyle örgütün tuzağına düştüğünü söyleyen Yıldıray A., kendisini örgütün orduya soktuğunu ve o dönemden bu yana titizlikle yetiştirdiğini itiraf etti. Etkin pişmanlık yasasından faydalanan albay serbest bırakıldı. Gözaltına alındıktan sonra albaya, başka bir operasyonda gözaltına alınan Cemil Turan adlı bir subayın el konan bilgisayarından çıkan belgeler soruldu. O belgelerde 'Cumhurbaşkanı Yaver Aday Listesi'nde adının geçtiği tespit edildiğine dair soruya "Bilgim yok" yanıtını verdiği öğrenildi. Öte yandan Trabzon'da 14 Kütahya
'da 11, Bursa
'da 11, Sivas'ta 6, Burdur'da 6, Kilis
'te 4, Eskişehir ve Kütahya'da 2 asker gözaltına alındı.