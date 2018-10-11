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Ankesörden ‘yaver adayı albay’ çıktı

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018
Ankesörden ‘yaver adayı albay’ çıktı
NATO başta olmak üzere ABD, İtalya, İsviçre gibi 12 farklı ülkede bulunan, son olarak Erzincan 3. Tugay Komutanlığı'nda görev yapan A., Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ankesör operasyonunda gözaltına alındı. İtirafçı olan albayın isminin 'Cumhurbaşkanlığı 'nde olduğu ise bir FETÖ operasyonunda ortaya çıktı.

İTİRAFÇI OLDU
2017'den beri Erzincan 3. Ordu Tugay Komutanlığı'nda görevli Kurmay Albay Yıldıray A. Tekirdağ Başsavcılığı'nın ankesör operasyonunda gözaltı sonrası tutuklandı. Yıldıray A., 25 Eylül'deki ifadesinde örgüte dair çarpıcı bilgiler verdi. 14 yaşından bu yana maddi imkansızlıklar nedeniyle örgütün tuzağına düştüğünü söyleyen Yıldıray A., kendisini örgütün orduya soktuğunu ve o dönemden bu yana titizlikle yetiştirdiğini itiraf etti. Etkin pişmanlık yasasından faydalanan albay serbest bırakıldı. Gözaltına alındıktan sonra albaya, başka bir operasyonda gözaltına alınan Cemil Turan adlı bir subayın el konan bilgisayarından çıkan belgeler soruldu. O belgelerde 'Cumhurbaşkanı Yaver Aday Listesi'nde adının geçtiği tespit edildiğine dair soruya "Bilgim yok" yanıtını verdiği öğrenildi. Öte yandan Trabzon'da 14 'da 11, 'da 11, Sivas'ta 6, Burdur'da 6, 'te 4, Eskişehir ve Kütahya'da 2 asker gözaltına alındı.
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Ankesörden ‘yaver adayı albay’ çıktı
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