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: ‘larında kısıntı’ iddiası asılsız

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dövizdeki kur artışı nedeniyle larında kısıntıya gidildiği veya idareler tarafından bu tarz talimatlar verildiği yolundaki iddiaların asılsız olduğunu belirterek," Tasarruf gerekçesi ile sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir" dedi. Bazı basın yayın organlarında tıbbi malzeme alınmaması sebebiyle hastanelerde ameliyatların durduğuna ve piyasada bazı ilaçların bulunamadığına dair haberler yer aldığını belirten yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: Dövizdeki kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği veya idareler tarafından bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur. hükümetleri olarak sağlıkta tasarruf olmaz düşüncesi ile vatandaşımızın en iyi seviyede sağlık hizmetine erişimi için eldeki imkanların tamamını seferber etmiş durumdayız.

MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ
Tasarruf gerekçesi ile sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Ancak bu yaklaşım, israftan kaçınılmayacağı anlamına gelmemektedir. Tedavi alternatifi ya da eşdeğeri olmaması sebebiyle piyasada bulunması kritik önemde olan bir ürünün sadece fiyatı nedeniyle piyasada bulunmaz hale gelmesine asla müsaade etmemekteyiz. Halk sağlığı için gerekli olan bir ilacın bulunmaması halinde Bakanlığımız gerekli tedbirleri uygulamaya sokarak hastalarımızın mağduriyetine izin vermeyecektir.
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Bakan Koca: ‘Sağlık harcamalarında kısıntı’ iddiası asılsız
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