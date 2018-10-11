Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı: Suudi Arabistan ikna edici değil

Washington Post
yazarı Cemal Kaşıkçı
'yı konsolosluğa girmeden önce son kişi olan nişanlısı Hatice Cengiz
, Suudi Arabistan
'ın açıklamalarını ikna edici bulmadığını belirtti. Cengiz şunları söyledi:
Suudi Arabistan'da hakkımda karalama kampanyası başlatıldı. Bu refleks olay da birçok şüphenin olduğunu gösteriyor.
Dünyada eşi benzerine rastlanmayan bir hadise ülkemizde yaşandı. Bu hadise nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere Suudi Arabistan ile diğer ülkelerinin ilişkilerinin ciddi anlamda hasar görecek. Diplomasi ve hukuk kurallarının ötesinde kendi vatandaşına bizim ülkemizde yapılan bu girişim elbette ki cevapsız kalmayacak ve gereken neyse o yapılacaktır.
Egemenliğimiz ve güvenli bir ülke olduğumuza dair genel algı baltalanmaya çalışılıyor.Bu olay siyasi anlamda bir güven zedelenmesi yaşanmasına neden olacak büyük bir kriz nedeni.
İddialar doğru ise Suudi Arabistan topraklarımızda bir suikast işlemiş oluyor. Hatice Cengiz, Washington Post gazetesine yazdığı makalede ise "Türk hükümet yetkililerinin (bu konuyu çözme anlamında) yeteneklerinden eminim. Başkan Trump ve eşi Melania Trump'tan olayı aydınlatmaya yardımcı olmalarını rica ediyorum" dedi.