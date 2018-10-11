Cemal Kaşıkçı’yı kaçırma planı dinlemeye takıldı

Washington Post
gazetesi, Suudi yetkililerin Cemal Kaşıkçı
'yı yakalamak üzere kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinin ABD
istihbaratının dinlemesine takıldığını iddia etti. Suudi yetkililerin Kaşıkçı'yı kandırarak Suudi Arabistan
'a getirmeyi ve burada ele geçirmeyi planladıkları belirtildi. Suudi yetkililerin Kaşıkçı'yı sorgulamak için mi yoksa öldürmek için mi yakalamak istediği bilinmiyor. ABD'nin Kaşıkçı'yı uyarıp uyarmadığına ilişkin bir açıklama da yapılmadı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bod Corker ise gizli istihbarat raporlarını gördüğünü belirterek "Her şey Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne işaret ediyor" dedi. 'SONUNA KADAR GİDECEĞİZ'
ABD Başkanı Donald Trump
, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cemal Kaşıkçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, "Bu durum bizim için çok önemli mesele. Sonuna kadar gideceğiz" dedi. Başkan Yardımcısı Mike Pence de 'Suudi Arabistan'ın talep etmesi halinde Washington'ın İstanbul'daki konsolosluğa FBI teknisyenlerini gönderip göndermeyeceği' sorusunu "Bence ABD her şekilde yardıma hazır" diye yanıtladı. SUUDİ ARABİSTAN'A İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Cengiz Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin Suudi Arabistan yönetiminden detaylı ve şeffaf bir soruşturma istediklerini ifade etti. Nauert "Ne olduğunu bilmiyoruz ve (Kaşıkçı'ya) ne olabileceği konusunda herhangi bir yargıya varmak istemiyoruz" dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili görüştüğü Suudi mevkidaşına işbirliği çağrısında bulundu.