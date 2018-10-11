FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanması ana davasında istenen cezalar belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve cezaevi yapılanmasına ilişkin 36 "mahrem imamın" yargılandığı ana davada, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

MÜTALAA

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu. Ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için cumhuriyet savcısı Hakan Aktaş'a söz verdi.

Aktaş, mütalaasında sanıkların Türkiye genelindeki adliye ve cezaevlerinde FETÖ'nün hedef ve amaçları doğrultusunda örgütlendiğini, sohbet toplantıları ve yurt dışı gezileri adı altında örgütsel toplantılar düzenlediklerini ve FETÖ'nün şifreli haberleşmede kullandığı "ByLock" programını kullandıklarını kaydetti.

Savcı, sanıklar Turan Yılmazer, Kürsat Okuducu, Arif Şimşek, Tevfik Serdar Korkmazer, Nebi Gürcan, Bilal Yaman, Erol Zilek, Hakkı Saraç, İbrahim Pala, Levent Duman, Osman Mumcu, Mehmet İlhan, Necdet Koçer, Erol Kahraman, Hüseyin Orhan, Ahmet Caferoğlu ve Ahmet Veli Yazıcı'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı Aktaş, sanıklardan Levent Koçer, Adnan Dursun, Harun Özbek, Mustafa Gülmez, Mustafa Göktaş, Yavuz Sami, Melih Karahan, Ömer Erdem Yazgan, Yaşar Özpekmez, Yunus Özdoğan, Murat Baltacı, Sinan Kaplan, Cem Erdoğan, İskender Özkan, İsmail Yılmaz, Haluk Metin, Mahmut Dal, Mahmut Yaşar ve Ersin Çelik'in ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mütalaanın ardından sanıklar ve avukatları esasa ilişkin savunma için ek süre talep etti.

Duruşma 3 Aralık 2018'e ertelendi.