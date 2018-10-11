Kaşıkçı olayı ABD’den bağımsız yapılmış olabilir mi?

HASAN BASRİ YALÇIN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Basit bir sorum var. Kaşıkçı olayı Amerika'dan habersiz yapılmış olabilir mi? Bunu komplocu bir zihniyetle sormuyorum. Her taşın altında Amerikan oyunu arayanlardan değilim. ABD birçok taşın altındadır. Ama tüm taşları kontrol edemez. Bunu bilirim. Baştan sona bir Amerikan kurgusunun içindeyiz demiyorum. Suudi Arabistan özelinde başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Suud'la ABD'nin iç içe geçmişliğini düşündükçe Amerikan istihbaratının bundan habersiz olacağı fikri bana inandırıcı gelmiyor.

SUUD İLE ABD'NİN TUHAF İLİŞKİ BİÇİMİ



Suud'un ABD ile sahip olduğu ilişki biçimi ortada. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD'ye haraç ödeyen, karşılığında güvenlik alan bir ülkeden bahsediyoruz. Baştan beri böyleydi. Ama son günlerde durum daha da vahim hale geldi.



İki yıldır Suud daha da sokuldu ABD'ye. Eskiden Kraliyet ailesi ülkeyi kontrol etmek adına Amerikan desteğini satın alırdı. Şimdi ailenin içinde bir grup hatta bir isim diğerlerini de ortadan kaldırırken, ABD'ye daha bağımlı hale geliyor ve daha fazla ödeme yapıyor.

NEREYE ELİNİ ATTIYSA BAŞARISIZ OLDU



Nereye elini attıysa başarısız oldu. Başarısız olmasına rağmen Amerikan desteğine sarılarak ve bedelini ödeyerek ayakta kaldı. Dışarıdaki krizlerle içerideki siyasi iktidarını kurmaya çalıştı. Yemen'e müdahalenin kendini kahramanlaştıracağı beklentisiyle saldırdı. Kaybetti ama sorun olmadı. Katar'a ambargo denedi. Eline yüzüne bulaştırdı. Ama onun da üstü kapatıldı.



Öte taraftan içeride korku salacak operasyonlar yapmayı becerdi. Ailenin diğer güçlü ve zengin üyelerini rehin aldı. Kimilerini öldürdü. Kontrolün mekanizması olan korku iklimini yarattı. Bunu yaparken de Amerikan desteğini hep aldı. Etrafı paralı Amerikan askerleriyle sarılı. Parayla profesyonel koruma orduları kuruyor. Karşılığında ABD'ye hem nakit ödeme yapıyor hem de iradesini teslim ediyor.

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