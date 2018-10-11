Kaşıkçının düğümünün çözüleceği yer…

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Savaşlarda, çatışma alanlarında, yolsuzluk ve mafyatik olaylarda gazetecilerin öldürüldüğüne, kaçırıldığına tanık olduk ama böylesine ilk kez tanık oluyoruz.

Dünyanın en etkili gazetelerinden Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı, evlilik belgeleri için başvurduğu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluk binasına giriyor ama bir daha çıkamıyor.

BÜYÜK OPERASYON

Siyaset ve diplomasi tarihinde görülmemiş, skandal kelimesiyle bile açıklanmayacak bir olay bu. Olay sadece konsolosluk binasıyla da ilgili değil, S. Arabistan eksenli iki özel uçakla 15 kişinin aynı gün İstanbul'a gelmeleri, sır dolu ziyaretleri ve aniden geri dönmeleri bambaşka bir operasyona işaret ediyor. Bu operasyonla küresel ve bölgesel düzeyde ne amaçlandığını zaman içinde göreceğiz ama şimdilik cevabı aranan birkaç soru var.

KORKUNÇ İDDİALAR

En önemlisi de gazeteci Kaşıkçı'ya ne olduğu... İçeride öldürülmesinden, kaçırılmasına kadar çok sayıda iddia var. Konuyu, MİT ve Emniyet güçleri en ufak ayrıntıyı bile hesaba katarak araştırıyor. Önce şunun altını çizelim; Kaşıkçı, konsolosluğa girerken başına beklenmedik bir şeyler geleceğini bildiği için evleneceği Hatice Cengiz'e kaygısını şöyle iletiyor: "ÇıkmazsamTürk-Arap Derneği yetkilileriyle, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'a bilgi ver." Bu kaygı, karşı tarafın bir hazırlık yaptığını ve Kaşıkçı'nın bundan şüphelendiğini gösteriyor.

Bunu güçlendiren, konsolosun çıkışla ilgili bilgi verememesi, içeride kameraların çalışmıyor olması ve iki esrarengiz uçakla 15 kişinin İstanbul'a gelip hemen dönmeleri gibi çok sayıda işaret var.

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