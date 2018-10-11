KYK burs başvruları ne zaman? KYK burs ücretleri belli oldu mu?

YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversite adayları yerleştikleri bölümlere kayıtlarını yaptırdılar. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin en çok merak ettiği soru ise "KYK burs başvuruları ne zaman" oldu. KYK 2019 burs zammı da yine en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. KYK'nın burs ve kredi öğrencilerine lisans düzeyinde bu sene 500 tl vermesi bekleniyor.

İşte haberimizden detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öncelikle adayların şunu bilmesi gerekiyor ki, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemleri henüz tamamlanmadı. Bu işlemler bittiği takdirde başvuru işlemleri de başlayacak. KYK'den konuya ilişkin henüz açıklama gelmezken 2 Ekim tarihinde açıklanan ek kontenjan ve diğer kontenjan türleri için yurt başvuru tarihlerinin 10 Ekim'de son bulması, gözleri 11-15 Ekim'e çevirdi.

EK KONTENJAN VE DİĞER KONTENJAN TÜRLERİ İÇİN YURT BAŞVURULARI

Ek kontenjan, özel yetenek sınavı veya lisans tamamlama programıyla yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora eğitimi gören ara sınıf öğrencileri dâhil), yurt içi/yurt dışı eğitim programlarına katılan, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler ile diğer öğrencilerin (diploma notu ile dikey geçiş yapan, GATA'dan elenen vb.) yurt başvuruları 3-10 Ekim 2018 tarihleri arasında http://yurtkur.gsb.gov.tr/ internet adresinden alınacaktır.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

Öncelik Belgeleri

Şehit/Gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi) (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

Amatör milli sporcular (Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden, amatör futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilmektedir.)

Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.)

Öğrencilerin; yukarıdaki söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, belirlenen süre içerisinde Kurumun "Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya /ANKARA " adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgeleri ile beyanları arasında farklılık bulunan öğrencilerin burs/ kredi tahsis işlemleri vermiş oldukları belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis yapılamayan öğrencilere ayrıca bilgi verilmeyecektir.

Öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs veya kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir. Kendilerine burs veya kredi tahsis edilen; 18 yaşından büyük öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak kendi e-devlet şifreleri ile, 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak, anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile onaylayacaklardır.

15 yaşından küçük öğrenciler anne veya babaları, şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumumu İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile birlikte giderek, taahhütnamelerini Kurum personeli huzurunda onaylayacaklar, süresi içinde Genel Müdürlüğümüze ulaştıracaktır.

Burs-Kredi Taahhüt Senedini düzenlemeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Öğrenci kyk.gsb.gov.tr adresindeki Kredi/Burs Sonuç ekranından T.C. Ziraat Bankası linkine ulaşarak öğrenecekleri şubelerinden adına düzenlenmiş olan BANKKART'larını alarak burs yada öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir. Öğrencilere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.