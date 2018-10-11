Narkotik köpeğinden şov: 132 kilo eroin buldu!

Van Emniyet Müdürlüğü'nce haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.





132 KİLO 215 GRAM EROİN

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gürpınar'da oluşturulan uygulama noktasında durumundan 65 plakalı kamyon şüphelenilerek durduruldu. Araçta Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada, kasanın ön sırt kısmına zulalanmış 252 paket halinde toplam 132 kilo 215 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak H.D. ve B.B. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.D. ve B.B. isimli şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜCADELEYE DEVAM

Van Emniyet Müdürlüğü, yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada; "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomil ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla bu mücadeleye devam edilecektir" dedi.