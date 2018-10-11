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’de ‘ Yetimhanesi’ açıldı

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Somali’de ‘Eren Bülbül Yetimhanesi’ açıldı
'un Maçka ilçesinde hain terör saldırısında 15 yaşında şehit edilen adına 'de yaptırılan yetimhane hizmete açıldı. Eren Bülbül'ün adı verilen yetimhane, 6 ayrı binadan oluşan Şehitler Kompleksi'nin içerisinde inşa edildi. Diğer 5 yetimhane ve 1 okulun inşasının devam ettiği kompleks tamamlandığında, 120 yetim yeni evlerine kavuşmuş olacak. 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen kompleksin içerisinde iki katlı bir bina şeklinde yer alan Şehit Eren Bülbül Yetimhanesi'nde, çok amaçlı salon, mutfak, etüt salonu, yatak odaları bulunuyor.
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Somali’de ‘Eren Bülbül Yetimhanesi’ açıldı
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