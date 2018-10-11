Somali’de ‘Eren Bülbül Yetimhanesi’ açıldı

Trabzon
'un Maçka ilçesinde hain terör saldırısında 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül
adına Somali
'de yaptırılan yetimhane hizmete açıldı. Eren Bülbül'ün adı verilen yetimhane, 6 ayrı binadan oluşan Şehitler Kompleksi'nin içerisinde inşa edildi. Diğer 5 yetimhane ve 1 okulun inşasının devam ettiği kompleks tamamlandığında, 120 yetim yeni evlerine kavuşmuş olacak. 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen kompleksin içerisinde iki katlı bir bina şeklinde yer alan Şehit Eren Bülbül Yetimhanesi'nde, çok amaçlı salon, mutfak, etüt salonu, yatak odaları bulunuyor.