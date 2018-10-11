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Son dakika: 'de kritik toplantı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, Savunma Sanayii İcra Komitesi, toplantısı, Cumhurbaşkanlığı si’nde toplandı. Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısında, ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 19:02 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 19:16
Son dakika: Külliye'de kritik toplantı

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, sınırlar içinde ve ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından, Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı si'nde toplandı.

Sınırlar içinde ve ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projelerin gözden geçirildiği toplantıda, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili kararlar alındı.

Bu kapsamda Geliştirilmiş Atak Helikopteri projesinin başlatılması, muhtelif /SİHA, deniz ve kara araçları, elektronik harp ve karıştırıcı sistemler, çeşitli akıllı mühimmat ve silah sistemlerinin geliştirilmesi ile güvenlik birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirildi.

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Son dakika: Külliye'de kritik toplantı
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