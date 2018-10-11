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uçağında 965 bin uyuşturu hap ele geçirildi

Havalimanı'nda 'a ait kargo uçağında yapılan aramada,  965 bin adet hap ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 09:54
Suudi Arabistan uçağında 965 bin uyuşturu hap ele geçirildi

polisi, 'a ait kargo uçağı ile madde sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan ihbarın değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izni ile 'gecikmesinde sakınca bulunan hal' kapsamında uçakta arama kararı aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine verilen talimat doğrultusunda, dün kargo bölümünde dedektör köpeği de kullanılarak yapılan aramada, su arıtma aparatları arasına gizlenmiş, değerinin yaklaşık 14 milyon TL olduğu değerlendirilen 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini açıkladı.

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Suudi Arabistan uçağında 965 bin uyuşturu hap ele geçirildi
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