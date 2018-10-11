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Trump'tan 'e eleştiri

ABD Başkanı , borsasındaki sert kayıplardan ABD Merkez Bankasının () faiz artırımlarını sorumlu tutarak, "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." dedi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 03:58
Trump'tan Fed'e eleştiri

Trump, Air Force One uçağında gazetecilerin ABD piyasalarının çarşamba günü yüzde 4'lere varan kayıplar yaşamasına yönelik sorularını yanıtladı.

'in faizleri çok hızlı artırdığını savunan Trump, "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, bu ifadelerden sonra piyasalardaki kayıpları "uzun zamandan beri beklenen bir düzeltme" olarak tanımlaması ise soru işaretlerine neden oldu.

ABD Başkanı , göreve geldiğinden bu yana 6 kez faiz artıran Fed'i daha önce de eleştirmişti.

NEW YORK BORSASINDA DEPREM

borsası, çarşamba günü son dönemlerin en kötü performansını gösterirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 4'ün üzerinde düşüşle son 2 yılın, ve Standard & Poor's 500 endeksleri ise sırasıyla yüzde 3,15 ve yüzde 3,29 azalışla son 8 ayın en büyük kayıplarını verdi.

Analistler, hisse senetlerindeki düşüşü, ABD devlet tahvili faizlerinin son 7 yılın en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etmesine dayandırıyor.

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Trump'tan Fed'e eleştiri
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