635 korucu görevden uzaklaştırıldı

İçışlerı Bakanlığı terörle mücadelede kritik bir görev üstlenen güvenlik korucu
larını mercek altına aldı. İstihbarat birimlerinin ön çalışmaları sırasında terör bulaşığı ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılarla bağlantıları tespit edilen korucuların, telafisi imkansız sonuçlara yol açabileceği, detaylı araştırma esnasında görevde olmamaları gerektiği değerlendirmesi üzerine görevden uzaklaştırma kararı alındı. Bakanlık tarafından yapılan inceleme sorucunda terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 559, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde suçları gibi çeşitli suçlara karıştığı değerlendirilen 76 güvenlik korucusu olmak üzere 635 korucu İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile görevden uzaklaştırıldı.