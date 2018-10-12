Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 635 korucu görevden uzaklaştırıldı

635 görevden uzaklaştırıldı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018
635 korucu görevden uzaklaştırıldı
İçışlerı Bakanlığı terörle mücadelede kritik bir görev üstlenen güvenlik larını mercek altına aldı. İstihbarat birimlerinin ön çalışmaları sırasında terör bulaşığı ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılarla bağlantıları tespit edilen korucuların, telafisi imkansız sonuçlara yol açabileceği, detaylı araştırma esnasında görevde olmamaları gerektiği değerlendirmesi üzerine görevden uzaklaştırma kararı alındı. Bakanlık tarafından yapılan inceleme sorucunda terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 559, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde suçları gibi çeşitli suçlara karıştığı değerlendirilen 76 güvenlik korucusu olmak üzere 635 korucu İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile görevden uzaklaştırıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
635 korucu görevden uzaklaştırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN