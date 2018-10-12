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, 'de btehlikeli bir oyun başlatıyor”

Dışişleri Bakanı Sergey , Fransa’da yayın yapan Rusya merkezli bir televizyon kanalına verdiği röportajda konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, “, Suriye'de büyük projesiyle tehlikeli bir oyun başlatıyor” dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 22:50
Dışişleri Bakanı Sergey , Fransa'da yayın yapan Rusya merkezli bir televizyon kanalına röportaj verdi. Lavrov, yaptığı açıklamada 'nin Kürtleri kullandığını söyledi. , Irak ve civarında yaşanan olaylara değinen Lavrov, "ABD bu topraklarda müttefiki olan Kürtleri orada bir yarı devlet kurmak için kullanıyor. ABD yasa dışı bir şekilde yarı devlet kurma çabasına girişti" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Fırat'ın doğusu için planları olduğunu belirten Lavrov, "Belli ki burada büyük bir devletin prototipini oluşturmaya çalışıyorlar. 'Büyük ' fikri ile birlikte büyük bir oyun oynanmaya çalışılıyor" dedi.
Son dönemde İdlib'te yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Lavrov, İdlib mutabakatının geçici olduğunu belirterek, İdlib'in Suriye'de yaşananların son kısmı olduğuna inandığını söyledi.
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“ABD, Suriye'de btehlikeli bir oyun başlatıyor”
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