Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı!

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bu sene Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2227'nci yılını geride bıraktık. En eski düzenli ordunun sahibi bir ülke olarak her genci bir potansiyel komando olarak görüyorum.

FETÖ'NÜN HAİNLERİNİ GECENİN KARANLIĞINA GÖMDÜK!

Çanakkale'den, doğudaki işgal girişimlerine, Kurtuluş Savaşı'na kadar en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde topluca kıyama kalktık. FETÖ'nün hainlerinin gecenin karanlığına gömdük. Şanlı ordumuz o günden beri zaferden zafere koşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz"

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON MESAJI!

Terör örgütüne tarihte görülmemiş darbeler vuruluyor. Sınırımızın dışındaki teröristler der ahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Çok yakında bugün brövelerini takan komandolarımızla Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadığın edeceğiz.

En üst rütbedeki komutandan, en alttaki personele kadar herkes Mehmetçik'tir. Yani küçük Muhammed'dir. Sevgili Mehmetçikler, her görev kutsaldır ancak askerlik, polislik, jandarmalık görevlerinin yeri ayrıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Her genci bir potansiyel komando olarak görüyorum"

BU MESLEKLERE TALİP OLMAK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR

Bu mesleklere talip olmak her babayiğidin harcı değildir. Bedelli askerlikle bu süreci geçirmeyenler çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidirler. Yığılmaları önlemek için bunları uygulamaya ihtiyaç vardır. Bizim çocukluğumuzda mazeretsiz yere askerliğini yapmayanlar adam yerine konmaz, toplumdan dışlanırlardı. Asker kaçakları hain görülür, diğer suçlulardan daha farklı davranışlar görürlerdi.

PROFESYONELLİK AŞAMASINA GELİNDİĞİNDE ADIMLAR ATILACAKTIR

Şu anda TSK'da jandarma ayrıldıktan sonra yüzde 60 gönüllü, yüzde 40 kadrolu gibi bir durum ortaya çıktı. Bugün göreve başlayan 4 binin üzerindeki uzman erbaşımız da profesyonelleşme adına büyük bir adım atmış oluyor.

HER TÜRK EVLADININ ASKERLİK OCAĞINDAN GEÇMESİNİ ÖNEMLİ GÖRÜYORUM

Her Türk evladının askerlik ocağından geçmesini önemli görüyorum. Profesyonellik aşamasına gelindiğinde adımlar atılacak, kararlar verilecektir. Bedelli askerlik yapanların 3 hafta da olsa bu eğitimden geçmesi yerinde olmuştur. Siyasi ve ekonomik olarak hedeflerinize yürüyebilmek için arkanızda askeri güç olması gerekir.

ÜLKEMİZ BÖLGESEL VE KÜRESEL BİR GÜÇ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Gerçekten sıkıntı çektiğimiz, arkamıza bakınca acı çektiğimiz dönemler yaşamadık mı, yaşadık. Ama bunun kader olarak kabullenmedik. Daha ileriye gitmek için çalıştık, daha çok çabaladık. Türkiye'nin büyüme hamleleri tuzaklarla yavaşlatılmaya çalışılsa da bu hedeflerden vazgeçmedik. Bugün ülkemiz dost, düşman herkes tarafından bölgesel ve küresel bir güç olarak kabul ediliyor.

Dünyanın neresine giderseniz gidin artan itibarımıza şahit olabilirsiniz. Son zamanlarda bir takım spekülatif ataklara maruz kalsak da dünyada en büyük 13'üncü, kişi başı gelirde 17'nci olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Gereken tedbirleri aldık, hazırlıkları yaptık. Olumlu neticeleri de görmeye başladık."

TSK'NIN GÜCÜNÜ GÖRENLER HALA AYAĞA KALKAMADI

"TSK darbe girişimi gibi ağır bir travma yaşamasına rağmen, ardı ardına yaptığı operasyonlarla gücünü ortaya koymuştur. Ayağa kalkamaz sananlar TSK'nın gücünü görenler hala ayağa kalkamadı. Türkiye 2023 hedeflerine yürümeye devam ediyor."

"Önümüze çıkan engeller ne olursa olsun, ya yol bulacağız, ya bir yol yapacağız ama bunları aşacağız. Çok komik sebeplerle bize yaptırım uygulayanlara kaybedenin kendileri olduklarını göstereceğiz. Ekonomide bunu yapacağız. Kapattıkları her kapıya 10 kapı açarak bunu yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komando Bröve Takma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu