Başkan sahaya iniyor

Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de bir taraftan aday belirleme süreci devam ederken, bir taraftan da saha çalışması başladı. AK Parti'nin tüm kadroları sahaya inerek, AK Parti'nin "gönül belediyeciliği" anlayışını millete anlatacak. AK Parti teşkilatlarının dinamizmini artırmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sahaya inecek. Erdoğan marttaki yerel seçimlere kadar olan süreçte hafta sonlarını farklı illerde milletle kucaklaşmaya ayıracak.

İLK DURAK ISPARTA

Erdoğan bugünden itibaren gerçekleştireceği ziyaretlerde AK Parti belediyecilik anlayışını yansıtan projeleri de hizmete açacak. Yeni projelerle ilgili müjdeler de Başkan Erdoğan tarafından bu ziyaretler sırasında verilecek. İlk ziyaretini bugün Isparta'ya gerçekleştirecek Erdoğan Isparta'da toplu açılış törenine katılacak ve millete kucaklaşacak.

YÜZLERCE YATIRIMI AÇACAK

Erdoğan'ın, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki mezuniyet törenine katılması bekleniyor. İkinci ziyaretini Kayseri'ye gerçekleştirecek Erdoğan 41 başlıkta yüzlerce yatırımı hizmete açacak.

YERLİ SAVUNMA SANAYİİNİ GENİŞLETME HAMLESİ

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplandı. 3 saat süren toplantıda, güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Geliştirilmiş Atak Helikopteri projesinin başlatılması, muhtelif İHA/SİHA, deniz ve kara araçları, elektronik harp ve karıştırıcı sistemler, çeşitli akıllı mühimmat ve silah sistemlerinin geliştirilmesi ile güvenlik birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirildi.





VİETNAM'DAN TÜRKİYE'YE EN ÜST DÜZEY ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan'ı Külliye'de kabul etti. Görüşmeye, TBMM Başkanı Binali Yıldırım da katıldı. Meclis'teki görüşmede konuk Meclis Başkanı'nın tercih ettiği bordo renkteki yerel kıyafeti dikkati çekti. Yıldırım, görüşmelerin ardından Vietnam heyetine TBMM Genel Kurulu'nu ve Meclis'in, FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından bombalanan bölümlerini gezdirdi. (Akşam)