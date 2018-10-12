CHP hisseleri Hazine’ye devredilsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, CHP
'nin İş Bankası
'ndaki hisselerinin yasal düzenlemeyle Hazine'ye devri konusundaki açıklamalarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'den destek geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün vasiyeti neyse bu vasiyetin Hazine'ye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP'nin hakkı hiç değildir. MHP'li arkadaşlarla birlikte yapılacak yasal düzenlemeyle yoluna koyulabileceği kanaatindeyim" demişti. MİRAS TÜRK MİLLETINİN
MHP lideri Bahçeli konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, "İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri için bir kanun teklifi Meclis'e gelirse destekleriz" dedi. Bahçeli, "19 Eylül 2018 tarihinde partimizi takip eden gazeteci arkadaşlarımızla bir yemek vesilesiyle bir araya gelmiştik. İş Bankası ile ilgili yapılan tartışmalar üzerine de görüşlerimizi açık seçik ifade etmiştik. Demiştim ki, CHP'nin Atatürk'ün mirası diye nitelendirilen payını Türk milletine iade etmesi gerekir, Atatürk'ün gerçek varisi Türk milletidir" diye konuştu. CHP'DEN TEHDIT
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise bu açıklamalara karşı, "Buna tenezzül ederlerse bildikleri ve akıllarına gelmedik bütün yöntemlerle itiraz ederiz, direniriz, şaşırtırız, pişman ederiz" diyerek tehdit savurdu.