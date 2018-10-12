Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta’da toplu açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Attığımız kararlı adımlar sayesinde Cerablus'tan El Bab'a, Afrin'den Irak'ın kuzeyine, Cudi'den Gabar'a, Tendürek'e kadar çok zor coğrafyalarda, güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor." diye konuştu.

"BİZ MEZARI HAZIRLADIK, GELİN DEFİN MERASİMİNİ YAPIN"

Erdoğan, "Şimdi de Münbiç'te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir? 'Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın.' Oraya da girilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Terörle mücadele) Saha hakimiyeti de psikolojik üstünlük de şu an hiç olmadığı kadar güvenlik birimlerimizin eline geçti. (Münbiç) Bize söz verdiler, '90 günde burayı terk edeceğiz' dediler, terk etmediler. Gereği yapılacak." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine ve bu örgütlere kapı kulluğu yapan hiç kimseye yer yoktur." ifadelerini kaydetti.

Erdoğan, "Bölücü örgütün belediye başkanı tayin etmesine de belediye imkanlarının şehir eşkiyalarına peşkeş çekilmesine de asla tahammülümüz olamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Oraya da girilecek"

"MEMLEKETİN ÜZERİNE 'ACI SAKIZ GİBİ YAPIŞAN' BİR ANA MUHALEFETE SAHİBİZ"

Başkan Erdoğan, "Kalkınmadan, istihdamdan, sosyal yardımlardan taviz vermediğimiz gibi tasarruf politikalarımızdan ve bütçe disiplinimizden de kesinlikle taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkesin gözü önünde yaşanan bir hadiseyi siyasi rant devşirmek için eğip büken, memleketin üzerine 'acı sakız gibi yapışan' bir ana muhalefete sahibiz." dedi.

Erdoğan, "(CHP) Geçmişlerindeki ekonomik mandacılık lekesini temizlemek yerine, bir de utanmadan ekonomik bağımsızlık dersi vermeye yelteniyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefet partisi kendi tarihiyle yüzleşene kadar ipliklerini pazara çıkarmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "(CHP) Bunların tarihi kimi zaman Mussolini'nin faşist rejimine selam göndermelerle, kimi zaman Nazi Almanya'sına övgülerle kimi zaman da Amerikan bayrağıyla poz vermelerle doludur." ifadelerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenindeki konuşmasında şu başlıklara yer verdi

MUHTARLARA UYARI: HESABINI SORARIZ

Muhtarlara sesleniyorum, bu vatan topraklarını satacak olursanız bu millet size hakkını helal etmez bizde size bunun hesabını sorarız.

"ISPARTA'DA 100 KİLO ALTIN BULUNDU"

Bir dönem karanlık suikastlerle milletimizi karanlıklara sürüklemeye kalktılar. Hukuk koluyla darbeye kalkıştılar. Eli kanlı örgütleri üstümüze saldılar. Bozguna uğrattık. FETÖ eliyle ülkemize kast ettiler, bunu da püskürttük. 15 Temmuz gecesi sizlerle beraber bunların ağababalarına hayatlarının dersini verdik. Isparta'da 100 kilo altın, 5 milyon para bulundu. Bunlar Isparta'ya da böyle girmişler. Altın ve parayı buldu güvenlik güçlerimiz ve el koydu. Türk Milleti olarak büyük bir destana imza attık.

"Isparta'da 100 kilo altın, 5 milyon para bulundu"

''TAVİZ VERMEYECEĞİZ''

Her yolu deneyerek başaramayanlar bizi ekonomi üzerinden sınamaya kalktılar. Başarılı olamadılar. Aldığımız tedbirlerle iyileşmeyi hızlandırdık. Açıkları kapatıyor, reel sektörde çarkları hızlandıracak adımlar atıyoruz. Kalkınmadan, istihdamdan taviz vermediğimiz gibi, tasarruf ve bütçe disiplininden de taviz vermeyeceğiz.

Emeklimizin, işçimizin, esnafımızın, engellimizin, dul, şehit yakınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz. 2023 hedeflerimize kadar durup, dinlenmeyeceğiz.

''ONLAR ÖLÜLERİ BİLE REHİN ALDILAR''

Ana muhalefetin başındaki zat, Ispartalı onu iyi tanır. Eline almış bir paçavra, Meclis'te konuşuyor. Gazi'deki bir hastanede kağıt gitmiş, ameliyat yapılmayacak. Bunu duydunuz mu, gördünüz mü? Ben zaten onun ne mal olduğunu biliyorum. Onu ben SSK'nın başında olduğu zamandan tanırım. Nasıl çökerttiğini iyi bilirim. Benim jenerasyonum da onu çok iyi bilir. Onlar ölüleri bile rehin aldılar. Bunlar böyle adamlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da halka hitap etti