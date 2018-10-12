Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ile ilgili son durum nedir! - EYT için gelişme var mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla () ile ilgili son durum nedir! - EYT için gelişme var mı?

Son günlerde milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar () ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. İnternet üzerinden oldukça sık bir şekilde araştırılan ve trend listelerinde ilk sıraları zorlayan bu konuyla ilgili gelişmeler aratılıyor. Daha önce tarafından yapılan açıklamalar bu konuyla ilgili araştırma yapanları heyecanlandırmıştı. Ancak İbrahim Kalın konuyla ilgili henüz kabininenin gündeminde değil açıklamasını yapmıştı. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yeni bir gelişme var mı? İşte bu soruların cevabı...

Giriş Tarihi: 12.10.2018 08:35
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ile ilgili son durum nedir! - EYT için gelişme var mı?

'de çok sayıda vatandaş sigorta süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getirdiği halde yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olma hakkını kazanamıyorlar. Konuyla ilgili vatandaşlar oldukça sık bir şekilde araştırmalarına devam ediyorlar. Öyle ki bu konu trend listelerinde ilk sıralara yerleşmiş bulunmakta. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada bu soruya cevap vermişti. Kalın, ile ilgili yöneltilen soruya bu konu kabinenin gündeminde değil demişti.

İBRAHİM KALIN'IN AÇIKLAMALARI!


"Bu konu kabinenin gündeminde yok. Tabii ki Meclis ayağı ayrı bir konu. Yeni hükümet sisteminde Meclis kendi kanunlarını çıkartabilir. Bunun değerlendirmesi Mecliste yapılır ama hükümet nazarından baktığınız zaman konu bugün de geçtiğimiz toplantılarda da gündeme gelmedi. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değil." demişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ile ilgili son durum nedir! - EYT için gelişme var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN