Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ile ilgili son durum nedir! - EYT için gelişme var mı?

Türkiye'de çok sayıda vatandaş sigorta süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getirdiği halde yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olma hakkını kazanamıyorlar. Konuyla ilgili vatandaşlar oldukça sık bir şekilde araştırmalarına devam ediyorlar. Öyle ki bu konu trend listelerinde ilk sıralara yerleşmiş bulunmakta. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada bu soruya cevap vermişti. Kalın, EYT ile ilgili yöneltilen soruya bu konu kabinenin gündeminde değil demişti.

İBRAHİM KALIN'IN AÇIKLAMALARI!



"Bu konu kabinenin gündeminde yok. Tabii ki Meclis ayağı ayrı bir konu. Yeni hükümet sisteminde Meclis kendi kanunlarını çıkartabilir. Bunun değerlendirmesi Mecliste yapılır ama hükümet nazarından baktığınız zaman konu bugün de geçtiğimiz toplantılarda da gündeme gelmedi. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değil." demişti.