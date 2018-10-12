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Erdoğan'dan bürokrasinin azaltılması genelgesi

Cumhurbaşkanı 'ın, kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına yönelik genelgesi 'de yayımlandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 03:57 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 04:06
Erdoğan'dan bürokrasinin azaltılması genelgesi

Cumhurbaşkanı 'ın, kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına yönelik genelgesi 'de yayımlandı.

Genelgede Erdoğan, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılmasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öncelikli hedeflerinden olduğunu vurguladı.

Kamu hizmetlerinde hantallığa neden olan hususların ortadan kaldırılmasının önemine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimize hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması, devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Bu itibarla kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelgede, başvuruların süratli ve doğru sonuçlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınacağını belirtti.

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Erdoğan'dan bürokrasinin azaltılması genelgesi
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