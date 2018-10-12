FETÖ elebaşı Gülen'in korumasının eşine dava

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 'in bir dönem korumalığını yapan firari eski polisin eşi Hatice Çelikcan hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - İddianamede, sanık Hatice Çelikcan'ın yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı, hakkında yakalama kararı bulunan eşinin ise 15 Temmuz darbe girişiminden önce yurt dışına kaçtığı belirtildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını yapan firari eski polisin eşi Hatice Çelikcan hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir dönem korumalığını yaptığı, kapatılan Zaman gazetesinin güvenliğinde de çalışan eski polis memuru Nazım Çelikcan'ın eşi Hatice Çelikcan hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın eşinin 15 Temmuz'dan önce yurt dışına firar ettiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Hatice Çelikcan'ın da hakkında FETÖ'den kaydının bulunduğu anlatılan iddianamede, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan sanığın daha sonra tutuklandığı aktarıldı.

İddianamede sanık Çelikcan'ın ifadesine de yer verildi.

Hakkındaki örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Çelikcan ifadesinde, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını yapan ve bir dönem Zaman gazetesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan eşinin 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay önce yurt dışına çıktığını anlattı.

Çelikcan, eşinin çağırması üzerine 5 bin 500 avro karşılığında kendisi ve çocuğu ile beraber yurt dışına kaçmaya çalıştığını dile getirerek, jandarma ekiplerince yakalandığını hatırlattı.

İddianamede, sanık Hatice Çelikcan'ın hakkında ilgili makamlarca yapılan incelemeler sonucunda FETÖ/PDY yapılanması içerisinde "mahrem imam" olduğu ve İstanbul, Muş ve Çorum illerinde faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşıldığına vurgu yapıldı.

Sanığın yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak için girişimde bulunduğu sırada yakalanması, olayın oluş şekli, şüpheli ve eşinin örgütteki konumunun "silahlı terör örgütü üyesi" olduğuna delil olduğu vurgulanan iddianamede, sanık Çelikcan'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianameyi kabul eden İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada hakim karşısına çıkan Çelikcan, savunmasında örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.