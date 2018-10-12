FETÖ’nün TSK yapılanmasına bir darbe daha

FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul ve 25 farklı ilde 44 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 23 asker şahıs ile 10 asker şahıslardan sorumlu sivil sözde FETÖ imamı yakalanmıştı.

20 askerden 2'si etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunduklarından serbest bıralırken İşlemleri tamamlanan 21 asker ile 10 sivil sözde imam bugün savcılıktaki işlemleri ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Bu şahıslardan 16 asker şahıs ile 7 sözde sivil imam tutuklanırken geri kalanlar serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 2 asker şahıs ile 9 sözde sivil imamın firari durumda oldukları ��ğrenildi.