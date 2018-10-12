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’nün yapılanmasına bir darbe daha

Fethullahçı Terör Örgütü’nün ’daki sözde yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlar ile ’nün mahrem imamları ile irtibat kurdukları belirlenen 16 askeR ile 7 mahrem imam tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 19:10 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 19:12
FETÖ’nün TSK yapılanmasına bir darbe daha

/'nin sözde yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde ve 25 farklı ilde 44 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 23 asker şahıs ile 10 asker şahıslardan sorumlu sivil sözde FETÖ imamı yakalanmıştı.

20 askerden 2'si etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunduklarından serbest bıralırken İşlemleri tamamlanan 21 asker ile 10 sivil sözde imam bugün savcılıktaki işlemleri ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Bu şahıslardan 16 asker şahıs ile 7 sözde sivil imam tutuklanırken geri kalanlar serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 2 asker şahıs ile 9 sözde sivil imamın firari durumda oldukları ��ğrenildi.

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FETÖ’nün TSK yapılanmasına bir darbe daha
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