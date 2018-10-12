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bölgesinde öldürülen teröristlerin kimlikleri ortaya çıktı

bölgesinde düzenlenen operasyonda dün etkisiz hale getirilen teröristlerin, Çırav takım sorumlusu Rezan kod adlı ve Gabar beşli yürütme üyesi kod adlı olduğu belirlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 12:18 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 12:21
Gabar Dağı bölgesinde öldürülen teröristlerin kimlikleri ortaya çıktı

'ın bölgesinde düzenlenen operasyonda dün etkisiz hale getirilen iki 'lı teröristin, Çırav takım sorumlusu Rezan kod adlı ve Gabar beşli yürütme üyesi kod adlı olduğu tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik dün Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince Gabar Dağı Güneyce köyü kırsalında yürütülen "Hançer-2" operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristin kimliği belirlendi.

Teröristlerin Çırav takım sorumlusu "Rezan" kod adlı Serbest Paksoy ve Gabar beşli yürütme üyesi "Mahir Botan" kod adlı Selçuk Köse olduğu belirtildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesi Güneyce köyü kırsalında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen "Hançer-2" operasyonunda dün tespit edilen PKK'lı iki terörist ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerle M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 8 şarjör, telsiz ve şemsiye ele geçirilmişti.

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Gabar Dağı bölgesinde öldürülen teröristlerin kimlikleri ortaya çıktı
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