Geliştirilmiş ATAK geliyor

Savunma Sanayii İcra Komitesi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada; yerli ve milli savunma sistemlerine yenilerini eklemeye yönelik projelere ilişkin kararlar alındığı kaydedildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda, geliştirilmiş ATAK
helikopteri projesi başlatılması, muhtelif İHA/ SİHA, deniz ve kara araçları, elektronik sistemler, çeşitli akıllı mühimmat geliştirilmesine yönelik projeler değerlendirilmiştir."
Başkan Erdoğan, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın kızı Saide Simin Mercan'ın nikah şahitliğini yaptı.