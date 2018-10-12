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Geliştirilmiş geliyor

Başkan Erdoğan, ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın kızı Saide Simin Mercan’ın nikah şahitliğini yaptı.

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018
Geliştirilmiş ATAK geliyor
Savunma Sanayii İcra Komitesi dün Cumhurbaşkanı başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada; yerli ve milli savunma sistemlerine yenilerini eklemeye yönelik projelere ilişkin kararlar alındığı kaydedildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda, geliştirilmiş helikopteri projesi başlatılması, muhtelif İHA/ SİHA, deniz ve kara araçları, elektronik sistemler, çeşitli akıllı mühimmat geliştirilmesine yönelik projeler değerlendirilmiştir."


Başkan Erdoğan, ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın kızı Saide Simin Mercan'ın nikah şahitliğini yaptı.
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Geliştirilmiş ATAK geliyor
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