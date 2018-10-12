FETÖ'den tutuklanan ismin garip davranışı! Önce itiraf etti sonra...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü-sabit hatlar üzerinden iletişim kurduğunun tespit edilmesi üzerine geçen yılın aralık ayında gözaltına alınan şüpheli Sabih Semih Bilir hakkındaki soruşturma tamamlandı.

ART ARDA İLETİŞİM KURMUŞ

Soruşturma sonucunda Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Bilir'in GSM hattının, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasında faaliyet yürüten ve askerlerden sorumlu olan sivil imamlar tarafından, askerlere "örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği" iletişim amacıyla kullandığı tespit edilen Üsküdar'daki Gülcan Büfe'den ardışık olarak arandığının tespit edildiği belirtildi.

ÖNCE GÖZALTINA ALINDI...

Şüphelinin bu iş yerinde bulunan hat tarafından ardışık ve ardışık olmayan şekilde yoğun olarak arandığı bilgisine yer verilen iddianamede, bu kapsamda arama yapılan diğer kişilerle birlikte 29 Kasım 2017'de gözaltına alındığı kaydedildi.

"PİŞMANIM İTİRAFÇI OLACAĞIM" DEDİ SONRA...

İddianamede, kolluk birimlerinde avukatı huzurunda alınan ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunması nedeniyle serbest bırakılan şüphelinin 20 Eylül 2018'de ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle vermiş olduğu ilk ifadesini kabul etmediğini söylediği anlatıldı.

Baskı altında ifade verdiğini öne süren şüpheli Bilir'in, ifadesinde geçen örgüt mensuplarının isimlerini "kolluk görevlilerinin belirledikleri senaryoya göre" verdiğini iddia etmesi üzerine başsavcılığın talimatıyla yeniden gözaltına alınarak 21 Eylül'de tutuklandığı aktarıldı.

İDDİANAME: ÖRGÜTLE ORGANİK BAĞI DEVAM EDİYOR

İddianamede, şüphelinin ilk ifadesinin avukatı huzurunda alındığı gibi ifade alma işlemi öncesinde de avukatı ile görüştüğüne işaret edilerek, "Bu duruma ilişkin tutanakların soruşturma evrakına ekli olduğu, bu nedenlerle şüphelinin terör örgütünün telkin ve yönlendirmesi ile örgüt mensuplarını koruma saikiyle ifadesini geri almak istediği ve örgütle organik bağını devam ettirdiği anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Şüpheli Bilir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.