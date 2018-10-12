Lice ve Hani’de teröristlerin inleri yerle bir edildi

PKK
'nın sözde Ape Musa kampı dediği Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri arasında kalan dağlık bölgede güvenlik güçlerince 3 Ekim'de başlatılan hava destekli operasyon başarıyla tamamlandı. 64 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun bizzat yönettiği "Bayrak-94 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı-1" operasyonunda Roketler adlı Jandarma Özel Harekât Timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekât timleri teröristlere ait 16 ayrı sığınak, 3 barınak, silah ve mühimmat deposu buldu. Teröristlerin kış tertiplenmesinin önüne geçmek maksadıyla başlatılan operasyonda arazi eğitimli köpeklerin de desteğiyle didik didik arandı. Lice'ye bağlı Birlik Köyü kırsalında yürütülen arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında, güvenlik güçlerinin bölgeye girişlerini engellemek için teröristlerce 5 ayrı noktaya tuzaklanmış tahrip gücü yüksek amonyum nitrat gübre destekli el yapımı uzaktan kumandalı bomba bulunarak uzman ekiplerce imha edildi. SİLAH VE DRONE'LAR BULUNDU
Silah ve mühimmat deposunda bidonlar içine gizlenmiş 2 adet drone, 3 adet Kalaşnikof tüfek, bin 169 adet Kalaşnikof mermisi, 121 adet Biksi makineli tüfek mermisi, 1 adet She marka silah, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 roketatar sevk motoru, 4 adet el bombası, 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeğe ait şarjör, 28 adet uzaktan kumanda, 1 araç telsizi, el telsizleri, bomba yapımında kullanılan 175 kilo amonyum nitrat, bir kamyonet dolusu bomba yapımında kullanılan malzeme ile kış üslenmesini geçirmek için hazırlanmış gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınakta ele geçen malzemeler arasında üzerinde Polis Özel Harekât yazan tişört ve kıyafetler ile askeri şapkalar olması dikkat çekti. Sığınakta ele geçen 2 adet drone'nun Suriye'nin kuzeyini işgal eden YPG'li teröristlerce kullanılan drone'lardan olduğu belirlendi. BOMBALI TUZAK
Aynı operasyonda 928 kilo toz esrar ile bin 500 kök hint keneviri ele geçirildi. Silvan'ın Esenyol mezrası kırsalında ise güvenlik güçlerinin kullandığı patika yol güzergâhına yerleştirilen el yapımı uzaktan kumandalı bomba da bulunarak imha edildi.