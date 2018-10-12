Neyi saklıyorlar?

Suudi Arabistan
'ın kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı
ile ilgili İstanbul
Başkonsolosluğu'nda sadece 'gözle arama' izni verdiği ortaya çıktı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim günü gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda ortadan kaybolması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde konsolosluk binası ve yerleşkelerinde arama yapılmak istenmiş, Suudi makamlarınca da bu talebe olumlu yanıt verildiği belirtilmişti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konsoloslukta arama yapmak üzere Terör ve Örgütlü Suçlardan
sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz ve beraberinde bir savcı görevlendirilmesinin ardından ilginç bir gelişme yaşandı. Arama yapmak üzere hazırlık yapan başsavcılık ve emniyet görevlilerine Suudi makamlarınca sadece 'gözle' arama yapılabileceği şartı koşuldu. Bu şartın kabul edilmediği, bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı, savcılık ve Suudi yetkililer arasında diplomatik trafik başlatıldığı öğrenildi. LUMİNOL ARAMA YAPILACAK
Başsavcılık aramayı olay yeri inceleme ekipleri ile detaylı şekilde yapmak istiyor. Zira Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binası ya da ek yerleşkelerindeki bir mekânda öldürülerek parçalara ayrıldığı iddia ediliyor. Başkonsoloslukta, cinayet soruşturmalarının kilit işlemi olan 'luminol' inceleme de yapılmak isteniyor. Kan izleriyle kimyasal tepkimeye giren 'luminol' adlı özel kimyasal madde ve kızıl ötesi ışık kullanılarak yapılacak olan incelemede Kaşıkçı'ya ait DNA izi aranacak. Türk yetkililerinin aramaya ilişkin taleplerini yazılı olarak Suudi makamlara iletecekleri, Suudi makamlarının bu talep doğrultusunda detaylı arama için yeni bir karar verecekleri belirtiliyor. PRENS 'GETİRİN' DEMİŞ
Öte yandan Washington Post
gazetesinde çıkan bir habere göre, Suudi yetkililerin ABD istihbaratına takılan görüşmelerinden, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Cemal Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a geri dönmeye ikna edip orada gözaltına alınmasını sağlayacak bir operasyon emri verdiği anlaşıldı. Bu arada soruşturma kapsamında 2 Ekim günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu içerisinde alınan bir ses kaydına ulaşıldığı, Kaşıkçı'nın sesinin duyulduğu bu kaydın incelendiği ileri sürüldü. DONALD TRUMP'A KAŞIKÇI BASKISI
ABD Başkanı Trump üzerindeki 'Kaşıkçı baskısı'giderek artıyor. Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili 22 senatör Başkan'a bir mektup yazarak, Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında bir soruşturma açmasını istedi. Trump, Kaşıkçı'nın akıbeti belli olana kadar Suudi Arabistan'a askeri yardımların kesilmesi yönündeki çağrılara ise "Böyle bir adım bizi yaralar" diyerek karşı çıktı. 'ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Kalın, "Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, Suudlu gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır" açıklamasında bulundu. 'ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ODAYI DAHİ BİLİYORUZ'
MIDDLE East Eye sitesinin konuştuğu bir Türk yetkili, "Kaşıkçı'nın ne zaman, hangi odada öldürüldüğünü ve cesedinin hangi odada parçalara ayrıldığını dahi biliyoruz" dedi. Aynı kaynağın aktardığına göre Kaşıkçı'ya 2 Ekim saat 13.00 için randevu verildi. Konsolosluktaki Türk çalışanlara da 'üst düzey bir diplomatik toplantı'dan ötürü tüm öğleden sonra izin yapmaları söylendi. 2 kişi Kaşıkçı'yı sürükleyerek başka bir odaya götürdü. Kaşıkçı'nın cansız bedeni üçüncü bir odada parçalara ayrıldı.
DÜNYA BASINI GELİŞMELERİ SABAH'TAN TAKİP EDİYOR
WASHINGTON Post yazarı kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili gelişmeler, dünya basınında birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. ABD ile Avrupa basınındaki en çok referans verilen Türk basın organı ise SABAH oldu. New York Times
'tan Guardian'a, BBC'den CNN'e kadar birçok yayın kuruluşu SABAH'ın özel haberlerini sayfalarına taşıyarak detayları okuyucularına aktardı. Haberlerde özellikle SABAH'ın ortaya çıkardığı 15 kişilik Suudi ekibine geniş yer verildi. CNN'deki haberde "SABAH gazetesi, Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması olayına karışan 15 kişilik esrarengiz istihbarat timinin, Türkiye'ye giriş yaparken Atatürk Havalimanı
'ndaki görüntülerini yayımladı" derken, New York Times da SABAH'ın haberinde olayda rol olduğu düşünülen kişilerin isim isim açıklandıkları kaydedildi.