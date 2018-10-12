Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Polise saldırmak için hazırlanan bombalar ele geçirildi!

Polise saldırmak için hazırlanan bombalar ele geçirildi!

polisi, Kobani olaylarının ve 9 Ekim bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'den çıkışının yıl dönümünde polise atılmak üzere hazırlanmış 5 el yapımı bomba ele geçirdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 09:16 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 09:25
Polise saldırmak için hazırlanan bombalar ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kobani ve bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'den çıkışının yıl dönümünde terör örgütü elemanlarının polise ve araçlarına karşı bombalı eylem yapacağı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda yaptığı çalışmada eylemde kullanılacak bombaların merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Polis eve yapılan baskında 5 pet şişeden yapılmış el yapımı bomba, 5 bomba fünyesi ele geçirdi. Polis malzemelere el koyarak olaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi de gözaltına aldı. Polis bu baskınla muhtemel bir eylemin önüne geçti.

Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi: Cemal Kaşıkçı işi büyüyor! Dünya liderlerinden arka arkaya önemli açıklamalar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Polise saldırmak için hazırlanan bombalar ele geçirildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN