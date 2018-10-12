Polise saldırmak için hazırlanan bombalar ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kobani ve bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkışının yıl dönümünde terör örgütü elemanlarının polise ve araçlarına karşı bombalı eylem yapacağı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda yaptığı çalışmada eylemde kullanılacak bombaların merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Polis eve yapılan baskında 5 pet şişeden yapılmış el yapımı bomba, 5 bomba fünyesi ele geçirdi. Polis malzemelere el koyarak olaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi de gözaltına aldı. Polis bu baskınla muhtemel bir eylemin önüne geçti.

Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.