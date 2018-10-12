Rahip Brunson 4. kez mahkemede! Duruşmada Brunson için ne karar verilecek?

Gözlerin bugüne çevrildiği kritik davada Rahip Brunson duruşması başladı. Hakkında önemli iddiaların bulunduğu Brunson'un davası resmen başladı.

BRUNSON 4. KEZ HAKİM KARŞISINDA

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson 4. kez hakim karşısına çıktı.

RAHİP BRUNSON ALSANCAK'TAN ALİAĞA'YA GETİRİLDİ

Duruşma, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.? Brunson, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Alsancak'taki evinden saat 05.30 sıralarında yoğun güvenlik önlemi ile alındı. Emniyet güçleri eşliğinde Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürülen Brunson'ın yargılandığı davanın duruşması bu yerleşkede yapılıyor.

EŞİ VE ABD'Lİ DİPLOMAT DA DAVAYA GELDİ

Brunson'ın eşi Norine Brunson ile ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, yargı sürecini takip etmek için Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi.

BRUNSON DAVASI İÇİN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Brunson, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne saat 06.45 sıralarında getirildi. Kritik dava öncesi, yoğun güvenlik önlemlerinin alınması dikkat çekti. Brunson'ın gelişini de ulusal ve uluslararası çok sayıda basın mensubu takip etti.

GÜNLERDİR HAZIRLIKLAR YAPIYOR

Öte yandan dünyanın gözünün çevrildiği dava öncesi ABD tarafından da üst üste açıklamalar yapılırken, son olarak ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de Brunson'ı evinde ziyaret etti.

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt da, aldığı izinle Brunson'ın ev hapsindeki dairesine giderek, duruşmadaki talep ve savunmalar için hazırlık yaptı. Duruşmaya, ABD tarafından da bir takım temsilcilerin katılması öngörülürken, özelikle yabancı basın mensuplarının da davaya ilgisi dikkat çekiyor.

RAHİP BRUNSON NEYLE SUÇLANIYOR?

PKK adına faaliyette bulunup casusluk yapmakla suçlanıyor. Hakkındaki itirazlar mahkeme kararını değiştirmedi, İzmir'de ev hapsinde tutuluyor. Brunson, ilk kez 2016 yılında İzmir Göç İdaresi'nin yayınladığı yazıyla tartışılmaya başlandı.

20 YILDIR TÜRKİYE'DE

20 yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan Brunson ve eşinin, misyonerlik yaptığı ve yurt dışından kendilerine kaynak aktarıldığı öne sürüldü. Çiftin milli güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesi istendi. Eşi serbest bırakılan Brunson, bir gizli tanığın ifadesiyle 9 Aralık 2016'da tutuklandı. Gizli tanık, rahibin FETÖ'nün Ege Bölgesi İmamı firari Bekir Baz'la sık sık görüştüğünü söyledi.

ABD'Lİ ASKERE MESAJ İDDİASI

İddianamede de, farklı ayrıntılara yer verildi. Buna göre rahip, darbe girişimi başarısız olduktan sonra Amerikalı bir askere mesaj gönderip duyduğu üzüntüyü anlattı.

35 YILLA YARGILANIYOR

Brunson, tüm bu suçlamalar nedeniyle 35 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı.

BRUNSON ŞUAN EV HAPSİNDE

Amerikali rahibin 20 ay süren tutukluluğuna, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek itiraz edildi. 25 Temmuz'da adli kontrolle ev hapsi kararı çıktı. Avukatı, ev hapsinin kaldırılması için de itirazlarda bulundu. Ancak hepsi reddedildi. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN: HUKUKİ SÜRECE MÜDAHALE EDEMEYİZ

Yargı süreci, ABD ile ilişkilerde de en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Davaya karşı çıkan ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarında Brunson'ın serbest bırakılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, hukuki sürecin devam ettiğine vurgu yapıyor.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür "Brunson'un serbest bırakılacağını bekliyorum"

İŞLEMLER 5:30'DA BAŞLADI

Brunson, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Alsancak'taki evinden saat 05.30 sıralarında yoğun güvenlik önlemi ile alındı. Emniyet güçleri eşliğinde Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürülen Brunson'ın yargılandığı davanın duruşması bu yerleşkede yapılıyor.