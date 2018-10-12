Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın İngiltere'ye gidiyor

Son dakika: Çavuşoğlu yarın 'ye gidiyor

Mevlüt Çavuşoğlu, 'ye ziyarette bulunacak.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 21:28 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 21:30
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın İngiltere'ye gidiyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile ikili görüşmelerde bulunmak ve düşünce kuruluşu Chatham House'un 'Değişen Dünya Düzeninde Avrupa' konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yapmak üzere 13-15 Ekim 2018 tarihlerinde Birleşik Krallık'ı ziyaret edecektir. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı'yla yapılacak görüşmelerde siyasi ve ekonomik ilişkiler, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliği gibi ikili konuların yanısıra, başta 'deki durum olmak üzere bölgesel gelişmeler, 'yle ilgili konular ve Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılış süreci hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın İngiltere'ye gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN