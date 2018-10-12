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Konsolos konutu böyle görüntülendi

'nın konsolosluğa girdikten sonra kaybolmasının ardından konsoloslukta polisin arama yapması beklenirken, gözler bu kez de konsolos konutuna çevrildi. Günlerdir arama yapılmayan konsolosluk binasının yanı sıra konutunda aranması bekleniyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 10:54
Suudi Arabistan Konsolos konutu böyle görüntülendi

geçtiğimiz 2 Ekim günü evlilik işlemleri için Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınmamıştı.

Olayın ardından akıbeti hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Kaşıkçı için tüm dünyanın gözleri son girdiği yer olarak konsolosluğa çevrildi.

Olay günü Suudi Arabistan'tan 2 özel jet uçakla 'a gelerek konsolosluğa ve konuta giren 15 kişilik infaz timinin ortaya çıkmasının ardından Kaşıkçı'nın konsoloslukta veya konutta öldürüldüğü iddiaları gündeme geldi. O iddialara konu olan Suudi Arabistan Konsolosluk konutu ise bugün görüntülendi.

GÖZLER KONUTA ÇEVRİLDİ

Konsolosluk binasındaki hareketliliğin aksine sessizliğin hakim olduğu konutta, siyah filmli konsolosluk aracının ise kapıda olduğu görüldü. Konutun arka bahçesinde ise bir başka aracın olduğu gözlendi. Polis ekiplerinin hem konutta hem de konsolosluk binasında günlerdir beklenen aramayı yapması bekleniyor.

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Suudi Arabistan Konsolos konutu böyle görüntülendi
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