Suudi Arabistan Konsolos konutu böyle görüntülendi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı geçtiğimiz 2 Ekim günü evlilik işlemleri için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınmamıştı.

Olayın ardından akıbeti hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Kaşıkçı için tüm dünyanın gözleri son girdiği yer olarak konsolosluğa çevrildi.

Olay günü Suudi Arabistan'tan 2 özel jet uçakla İstanbul'a gelerek konsolosluğa ve konuta giren 15 kişilik infaz timinin ortaya çıkmasının ardından Kaşıkçı'nın konsoloslukta veya konutta öldürüldüğü iddiaları gündeme geldi. O iddialara konu olan Suudi Arabistan Konsolosluk konutu ise bugün görüntülendi.

GÖZLER KONUTA ÇEVRİLDİ

Konsolosluk binasındaki hareketliliğin aksine sessizliğin hakim olduğu konutta, siyah filmli konsolosluk aracının ise kapıda olduğu görüldü. Konutun arka bahçesinde ise bir başka aracın olduğu gözlendi. Polis ekiplerinin hem konutta hem de konsolosluk binasında günlerdir beklenen aramayı yapması bekleniyor.