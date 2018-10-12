Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ‘Yargıda hâlâ FETÖ soruşturmaları sürüyor’

‘Yargıda hâlâ soruşturmaları sürüyor’

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018
‘Yargıda hâlâ FETÖ soruşturmaları sürüyor’
HÂkımler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, bağlantısı nedeniyle hala işlemleri devam eden hâkim ve savcılar bulunduğunu belirterek, "Bitti diyemem. Bitmesi mümkün değil zaten. Etkin pişmanlık, itiraflar, ByLock çözümleri nedeniyle gelenler oluyor. bu iddiaları araştırıyor. Evvela ihbarın ciddiyeti kurulumuz tarafından değerlendiriliyor. Ciddi bulunanlar Teftiş Kurulu'na veriliyor. Burada deliller çok ciddi bulunursa Genel Kurul'a indirip, değerlendiriyoruz" dedi. Yılmaz adli yargıda bin 957, idari yargıda 126 hâkim ve savcı adayının görev yerlerinin 16 Ekim'de çekilecek kurayla belirleneceğini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Yargıda hâlâ FETÖ soruşturmaları sürüyor’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN