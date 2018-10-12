‘Yargıda hâlâ FETÖ soruşturmaları sürüyor’

HÂkımler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, FETÖ
bağlantısı nedeniyle hala işlemleri devam eden hâkim ve savcılar bulunduğunu belirterek, "Bitti diyemem. Bitmesi mümkün değil zaten. Etkin pişmanlık, itiraflar, ByLock çözümleri nedeniyle gelenler oluyor. Teftiş Kurulu
bu iddiaları araştırıyor. Evvela ihbarın ciddiyeti kurulumuz tarafından değerlendiriliyor. Ciddi bulunanlar Teftiş Kurulu'na veriliyor. Burada deliller çok ciddi bulunursa Genel Kurul'a indirip, değerlendiriyoruz" dedi. Yılmaz adli yargıda bin 957, idari yargıda 126 hâkim ve savcı adayının görev yerlerinin 16 Ekim'de çekilecek kurayla belirleneceğini söyledi.