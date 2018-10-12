Yılanlı’da 5 hain etkisiz hale getirildi

Muş'un Varto ilçesi Yılanlı
köyü kırsalında bir grup teröristin bulunduğuna dair alınan ihbar üzerine Jandarma Özel Harekât Timleri şok yol uygulaması yaparak bölgede çevre güvenliği aldı. Şüpheli araca 'dur' ihtarında bulunan jandarma timlerine araçtan ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2'si kadın 5 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Aynı bölgede başka teröristlerin de olabileceğini değerlendiren güvenlik güçleri bölgede kapsamlı bir operasyon başlattı. Teröristlerin öldürüldüğü bölgeye yakın Kaynarca köyü kırsalında teröristlere ait 2 ayrı sığınak tespit edildi. İçinde banyo, tuvalet, mutfak gibi bölmeleri bulunan yeraltı sığınaklarının teröristler tarafından kış üslenmesi için hazırlandığı belirlendi. Sığınaklar içindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi.
Öte yandan Ağrı Doğubeyazıt'ta yola tuzaklanan bir EYP'nin infilak etmesi sonucu bir asker yaralandı. 9 AYDA 331 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
2018'in ilk 9 ayında 7'si kırmızı, 3'ü mavi, 3'ü yeşil, 2'si turuncu, 8'i gri kategoride olmak üzere 32'si örgüt yöneticisi 331 terörist etkisiz hale getirildi. 384 terörist sağ yakalandı. 324 terörist teslim oldu.