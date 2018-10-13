Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 8 şehidin kanı yerde kalmadı

8 şehidin kanı yerde kalmadı

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018
8 şehidin kanı yerde kalmadı
Batman'ın Gercüş ilçesi ile Mardin'in Dargeçit ilçeleri arasındaki Botika mevkisinde 4 Ekim'de günü yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, 8 asker şehit olmuştu. Saldırıyı gerçekleştiren terörist grubun Şırnak'taki 'na geçtikleri tespit edildi. İHA'lar 7 Ekim'de Gabar Dağı'nda terörist hareketliliği tespit etti. İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyonluk kırmızı listesinde yer alan sözde Botan saha sorumlusu Hakkı kod adlı İskân Akyüz'ün telsizle Kandil'e bilgi verdiği belirlendi. Kandil'deki elebaşı saldırıyla ilgili tebrik mesajı gönderince hava destekli Hançer - 2 operasyonu başlatıldı. Meteler adlı Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı'ndaki Jandarma Özel Harekât timleri teröristlerle sağlanan sıcak temasta sözde Çırav takım sorumlusu Rezan kod adlı Serbest Paksoy ve Gabar beşli yürütme üyesi Mahir Botan kod adlı Selçuk Köse'yi öldürdü. Bölgede operasyon sürüyor.
Öte yandan 5-12 Ekim arasında yurt içinde 11, yurt dışında ise 27 terörist etkisiz hale getirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
8 şehidin kanı yerde kalmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN