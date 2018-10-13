8 şehidin kanı yerde kalmadı

Batman'ın Gercüş ilçesi ile Mardin'in Dargeçit ilçeleri arasındaki Botika mevkisinde 4 Ekim'de günü yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, 8 asker şehit olmuştu. Saldırıyı gerçekleştiren terörist grubun Şırnak'taki Gabar Dağı
'na geçtikleri tespit edildi. İHA'lar 7 Ekim'de Gabar Dağı'nda terörist hareketliliği tespit etti. İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyonluk kırmızı listesinde yer alan sözde Botan saha sorumlusu Hakkı kod adlı İskân Akyüz'ün telsizle Kandil'e bilgi verdiği belirlendi. Kandil'deki elebaşı Murat Karayılan
saldırıyla ilgili tebrik mesajı gönderince hava destekli Hançer - 2 operasyonu başlatıldı. Meteler adlı Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı'ndaki Jandarma Özel Harekât timleri teröristlerle sağlanan sıcak temasta sözde Çırav takım sorumlusu Rezan kod adlı Serbest Paksoy ve Gabar beşli yürütme üyesi Mahir Botan kod adlı Selçuk Köse'yi öldürdü. Bölgede operasyon sürüyor.
Öte yandan 5-12 Ekim arasında yurt içinde 11, yurt dışında ise 27 terörist etkisiz hale getirildi.