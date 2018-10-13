Almanya Etiyopya’daki FETÖ’cülere kefil oldu

15 Temmuz
darbe girişiminden sonra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ
) üyelerinin merkezi haline gelen Almanya
'nın, Etiyopya'daki FETÖ'cülere de resmi yollarla destek vermekten çekinmediği ortaya çıktı.
Dönemin Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'ın terör örgütüyle ilişkili olduğu gerekçesiyle kapatılmasını ve tüm izinlerinin iptal edilmesini istediği Kaynak isimli şirket için Almanya'nın Addis Ababa Büyükelçiliği'nin Mayıs 2017'de yazdığı destek mektubu ortaya çıktı. Diplomat Jutta Luig'in imzasını taşıyan mektupta, FETÖ'cü şirkete Alman vatandaşlarının yatırım yaptığı belirtilerek, Etiyopyalı yetkililerden bu şirkete her türlü kolaylığı sağlamaları talep edildi.
Başbakanının emrine rağmen şirketin kapatılmayarak başkalarına satılması ve bu şirketin çalışmasına izin verilmesi örgütün Etiyopya devleti içerisinde de geniş bir "paralel yapılanmaya" gittiğini gözler önüne seriyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Alman diplomatlar FETÖ'cüleri kurtarmak için diplomatik baskı yaptı. Kaynak isimli şirket okulları 2017'de Stem isimli Alman şirketine satıp Türkiye'ye devreni engelledi.
Satışın ardından Necaşi Uluslararası Etiyopya Türk Okulları olan kurumların ismi Intellectual Schools olarak değiştirildi.