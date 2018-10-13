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operasyonunda 6 tutuklama, 3 gözaltı

Ali ALTUNTAŞ
ALİ ALTUNTAŞ ABBAS ÇAKAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018
Kayseri polisi 'ın Türkiye Göç ve Lojistik Sorumlusu Abu Jafar kod adlı teröristle bağlantılı 6 kişiye yönelik operasyon yaptı. Eşzamanlı baskınlarla gözaltına alınanlardan 3'ünün Abu Jafar'in Suriye uyruklu kardeşi ve akrabası olduğu, diğer şüphelilerden ikisinin Rusya bir şüphelinin ise Mısır uyruklu olduğu belirtildi. Teröristlerden Rashid Enıkev'in uluslararası seviyede terörizm suçundan arandığı belirtildi. Rus teröristin ise Suriye'de ölen DEAŞ'lı teröristlerin eşlerini Türkiye'ye getirdiği tespit edildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli tutuklandı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
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DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama, 3 gözaltı
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