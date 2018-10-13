Karanlık minibüs için 9 kişilik seferberlik

Suudi Arabistan
'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post
yazarı Cemal Kaşıkçı'yla ilgili belirsizlik sürüyor. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin konutunun önündeki konsolosluk görevlilerinin, Kaşıkçı'nın içinde olduğu düşünülen konsolosluğa ait karanlık minibüsün (34 CC 1865 plakalı Mercedes Vito) konutun kapalı otoparkına girmesi sırasında seferber olduğu ortaya çıktı. Görüntülere göre; minibüs Kaşıkçı konsolosluğa geldikten 1 saat 45 dakika sonra binadan çıktı ve konutun önüne geldi. Minibüsten takım elbiseli ve kravatlı 1 kişi indi, 8 konsolosluk görevlisi kapalı otoparka doğru hareketlendi. Minibüs 4 dakika 36 saniyede kapalı otoparka giriş yaptı. Saat 15:09:32'de minibüsten çıkan takım elbiseli ve kravatlı bir görevli, hızlıca konutun ana kapısından kapalı otoparka doğru yöneldi. Konut içinden kapalı otoparka doğru 3-4 kişinin koşar adımlarla kapalı otoparka gittiği gözlendi. Bu sırada ciddi hareketlilik yaşandı.