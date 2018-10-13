Yargı kararıyla serbest kaldı

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson
, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, ayrıca casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, dün 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde yapılan duruşmaya, Brunson'ın eşi Norine Brunson
, ABD Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, bazı din adamları katıldı. EŞİNE BAKIP AĞLADI
Brunson'un, ev hapsinde bulunduğu evinden getirilmesiyle, 1.5 saat gecikmeli olarak başlayan duruşmada Rahip Craig Brunson, göz göze geldiği eşiyle bir süre bakıştılar. Birbirlerine 50 metre mesfaede bulunan çift, daha sonra ellerini kalplerine götürerek dua etti. Duygusal anlar yaşayan Rahip Brunson'un gözyaşı döktüğü görüldü. Kimlik tespitlerinin ardından ise tanıklar milli tenisçi Büşra Ün, Levent Kalkan
, Volkan Sürer dinlendi. Alsancak'taki Diriliş Kilisesi'ne gelen ve kod adı Agit olan Siraç Akçay'ın terör örgütü PKK'nın üyesi olup olmadığı sorulan Sürer, "Agit kod adlı kişiyi tanıyorum. Suriye'den gelen kişilerle birlikte gelmişti. Agit'in bomba eğitimi aldığını ve PYD adına çatışmalara girdiğini Levent Kalkan'dan öğrendim" dedi. Kalkan ise, "Volkan Sürer'in söyledikleri beni çok şaşırttı. Agit'in bomba eğitimi aldığını bana o söylemişti" diye konuştu. Tanık Manisa Hıristiyan Kilisesi rahibi Steven Capper ise, Suriye'den gelen mültecilere, Hristiyan olmayanlara ve PKK'lı mültecilere yardım yapıldığı, bu mültecilerin de Avrupa ülkelerine gittiği ve masraflarının kilise tarafından karşılandığı iddialarını reddetti. 3 YIL CEZA VE TAHLİYE
Savcı ise mütalaasında, sanığın TCK'nın 314/3 ve 220/7 maddeleri gereğince "Silahlı suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep ederken, ev hapsi kararının da kaldırılmasını istedi. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi
heyeti, önce Brunson'u 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından bu cezayı çeşitli nedenlerle 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi. Cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırılan
Brunson, tahliye edildi. Karar sonrası Brunson eşine sarılarak sevincini paylaştı. TRUMP OVAL OFİS'TE KABUL EDECEK
ABD Başkanı Donald Trump
, Brunson için dün Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada, "Dualarım ve düşüncelerim Papaz Brunson'la" yorumunu yaptı. Daha sonra ise "Serbest bırakıldı. (Kendisi) Yakında evde olacak" ifadesine yer verdi. Trump, Brunson için çok çalıştığını da kaydetti. Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada ise Trump, "Kontroller için Almanya'da duracak. Çok büyük bir ihtimalle cumartesi (bugün) Oval Ofis'te olacak. Bunun bir şeyle ilgisi yok. Herhangi bir anlaşma yapmadık" dedi. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kararın açıklanmasının ardından telefonda görüştü. BRUNSON: TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM
MAHKEME heyeti karar öncesi Brunson'a, "Ek savunma yapacak mısınız?" diye sordu. Brunson, "Ek savunmam avukatım tarafından yapılacak. Ben masum bir adamım. İsa'yı seviyorum, Türkiye'yi seviyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. Ara verildiği sırada ise eşi, yanına giderek rahip Brunson'a sarıldı. Brunson hıçkırarak ağladı. İLK DURAĞI ALMANYA OLDU
Andrew Craig Brunson, Alsancak'taki evinde hazırlıklarını tamamladıktan sonra eşi Norine Brunson ile Adnan Menderes Havalimanı CIP kapısına geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında terminale alınan Brunson ve eşi, 20 yıl yaşadıkları Türkiye'den özel uçakla ayrıldı. İlk durağı Almanya olan Brunson'ın, İki gün bu ülkede kaldıktan sonra ABD'ye geçeceği kaydedildi. TÜRK YARGISI KİMSEDEN TALİMAT ALMAZ
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Brunson kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Altun, "Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur. ABD başkanı Donald Trump'a bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir ve Türk mahkemeleri bağımsızdır. Türk mahkemeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti de hiçbir organ, makam, merci ya da kişiden talimat almaz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, "Bundan önceki kararı da bağımsız Türk yargısı almıştır. Şimdi de altını çizerek söylüyorum bağımsız Türk yargısı bir karar almıştır. Herkese hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "ABD için anlamlı ve vazgeçilmez olan Papaz Brunson'ın serbest kalması, Trump yönetimine siyasi ve ahlaki olarak ikame ve telafisi mümkün olmayan sorumluluklar da yüklemiştir." AVUKATI: KARARI TEMYİZ EDECEĞİZ
BRUNSON'IN avukatı İsmail Cem Halavurt, dava sonuçlandıktan sonra kararı değerlendirdi. Halavurt, "Türkiye ile ilişkilerin gerilmesine gerek yoktu. Bu kabul edebileceğimiz bir karar değil, temyiz edeceğiz. İtiraz haklarımızı haklarımızı kullanacağız. Keşke tutuksuz şekilde yargılanabilseydi. Karar bizim için süratli oldu ama hazırlığımızı yapmıştık. Bu sonucun olabileceğini tahmin ediyorduk" diye konuştu. Halavurt, gazetecilerin "Brunson kararı nasıl karşıladı?" sorusu üzerine, "Brunson durumu anlamaya çalışıyor. Ben ona özgür olduğunu söyleyince anladı ve sevindi" dedi.