22 kişinin ölümüne neden olan şoförün şoke eden sabıkası ve ifadesi

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Aydın'dan İzmir yönüne giden kamyonun Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrilmesiyle ilgili kazanın ardından 09 S 0574 plakalı kamyonun sürücüsünü tespit etti.

Kazada yaralanan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'kaldırılanlan sürücü Mustafa Yılmaz (35) hastanedeki ilk ifadesinde, düzensiz göçmenleri Aydın'ın Söke ilçesinden aldığını söyledi. Yılmaz, bir aracın karşısına çıkması nedeniyle fren yaptığını ancak frenin boşalması nedeniyle dereye devrildiklerini aktardı.

B SINIFI EHLİYETLE KAMYONET!

Yılmaz'ın ehliyetinin "B" sınıfı olduğu, kamyon kullanmak için gereken ehliyete sahip olmadığı öğrenildi.

HASTANEDE "YÜKSEKTEN DÜŞTÜM" DEMİŞ

Sürücü Mustafa Yılmaz'ın ticari taksiyle geldiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ndeki görevlilere "yüksekten düştüm" dediği, bunun üzerine önce travma servisinde tedavi altına alındığı ancak daha sonra kaza yaptığını belirtmesi üzerine yoğun bakım ünitesine sevk edildiği öğrenildi. Şu anda beyin ve sinir hastalıkları servisinde tedavi altında bulunan Yılmaz'ın 2 ayağının kırık olduğu belirlendi.

21 SUÇTANS ABIKASI VAR

Öte yandan Yılmaz'ın, daha önce çeşitli suçlardan 21 kaydının olduğu öğrenildi.

Mustafa Yılmaz'ın, kazanın ardından yola çıkarak güzergahtan geçen araçlardan yardım istediği belirtilmişti.

ONU YOLDAN ALAN VATANDAŞ KONUŞTU

Yaralı sürücüyü otomobiline aldığını anlatan Mehmet Eker, İzmir yönüne ilerlerken yol kenarında bir kişinin kendisini durdurmak istediğini belirterek, "Hava yeni aydınlanıyordu. Yol kenarında birisi el kol işaretiyle beni durdurmak istedi. Önce durmak istemedim. İleride durdum. Güvenmediğim için aracın kapılarını kilitledim. Adam yanıma geldi, 'kaza yaptım, yaralıyım' dedi. Yolda benim telefonumdan birkaç yeri aradı. Cevap veren olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Kendisini Mustafa Yılmaz olarak tanıtan kişinin Yeşilyurt'taki hastaneye gitmek istediğini söylediğini aktaran Eker, basın mensuplarına "Bir taksi durağında inmek istedi Karabağlar'da. Ben de yoluma devam ettim. Daha sonra aradığı numaralardan birisi beni aradı. Ben durumu anlattım. 'Biz öyle birini tanımıyoruz' dedi. Nerede olduğumu sordu, 'İzmir'deyiz' dedim. Ben ona sordum, 'Mersin'deyim' dedi." açıklamasında bulunmuştu.