Almanya'da Merkel hükümeti zorda

Almanya'da Bavyera'nın ve Merkel'in kaderini belirleyecek seçim gerçekleştiyor. 9,5 milyon seçmen yeni eyalet parlamentosunu belirlemek için bugün sandık başındaydı.

BİRİNCİ PARTİ OLMASI BEKLENİYOR ANCAK...

Federal Meclis'te Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile ortak bir meclis grubu oluşturan ve seçimlere sadece Bavyera'da giren Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) sandıktan birinci parti olarak çıkması bekleniyor.

KAN KAYBI YAŞANACAK

Ancak 2013 yılında yapılan son eyalet seçimlerinde yüzde 47,7 oy oranıyla 180 sandalyeden 101'ini kazanarak tekrar salt çoğunluğu ele geçiren iktidar partisinin bu kez de benzeri bir sonuç elde etmesi, anketlere göre neredeyse imkansız görünüyor

Seçim öncesi yapılan son anketler, 1957 yılından bu yana aralıksız olarak iktidarda olan CSU'ya desteğin yüzde 33'e kadar gerilediğini gösteriyor. 2013'te yüzde 8,6 oy alan Yeşiller'in ise, anketlere göre 10 puan artış kaydederek eyalette ikinci parti konumuna yükselmesi bekleniyor. Bu durumda Yeşiller, tek başına iktidarı kaybetmesi durumunda CSU'nun ikili koalisyon kurabileceği muhtemelen tek parti olacak. Ancak Eyalet Başbakanı Markus Söder, Cuma günü yaptığı açıklamada, Yeşiller'in çizgisinin koalisyon kurmaya uygun olmadığını yineledi.