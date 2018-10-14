Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA
) tarafından dün düzenlenen törenle Genç Yönetici Okulu açıldı. İstanbul Eyüp'teki TÜGVA Genel Merkezi'nde yapılan açılışta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yapıtğı konuşmada, "Birileri Müslüman adı altında terörist yetiştiriyor, tüm Müslümanlar teröristtir diye hepimizi yaftalıyorlar. Bir doktor hastanede yanlış tedavi uyguluyor, bütün doktorlar yaftalanıyor. Doğru değil bunlar" dedi. Açılışta Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk de konuşma yaptı.