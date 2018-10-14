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Böyle olur Suud'un operasyonu...

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İstanbul'daki Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci ile ilgili önemli bir yazı kaleme aldı. Altınok yazısında, "Üzerinde konuştuğumuz fail Suud Ailesi yahu! Başka söze gerek var mı? Hristiyan bir devletin kuklası olduğunu inkar etmediği halde, İslam dini adına, bu çağda kadınlara "araba sürme hakkı" verip vermemeyi "mantıklı mantıklı" tartışan komedi gibi organizasyon. Adamlar yaşatırken sorun etmediği mantığı öldürürken mi gözetecekler?" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 14.10.2018 12:46 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 12:56
Böyle olur Suud'un operasyonu...

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Günlerdir bütün dünyanın gözü kulağı İstanbul'daki Konsolosluğu'ndan gelecek haberlerde. Ancak, Konsolosluk binasına girdikten sonra adeta buharlaşan gazeteci 'ya tam olarak ne oldu, hala öğrenebilmiş değiliz.

Günlerdir, konuyla ilgili sosyal medyada yazılıp çizilenleri, "adını açıklamadıkları güvenilir kaynaklarının" ağzından köşelerine aktaran meslektaşlar hadi neyse... Dünyanın en güçlü istihbarat ağına sahip olan ABD'nin Başkanı bile "Ne olduğunu bi'anlarsak Suudları çok pis yapacağız" mealinde açıklamalar yapıyor.

Peki, bunca ilgiye alakaya rağmen nasıl oluyor da işin içinden çıkamıyoruz?

Öncelikle sorunumuzun bilgi eksikliğinden kaynaklanmadığını söyleyeyim. Vakaya dair, sadece, bizim gazetenin özel istihbaratının ulaştığı bilgilerle bile, Doğu Ekspresinde Cinayet'in pabucunu dama atacak bir polisiye yazılabilir.

Kısacası olayın aydınlatılmasına engel olan bir halka falan yok.

Mevzuu anlayamamamızın nedeni, arkasında bunca delil bırakan bir zanlının olağan şüpheli olamayacağını düşünmemiz...

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Böyle olur Suud'un operasyonu...
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