Böyle olur Suud'un operasyonu...

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Günlerdir bütün dünyanın gözü kulağı İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'ndan gelecek haberlerde. Ancak, Konsolosluk binasına girdikten sonra adeta buharlaşan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya tam olarak ne oldu, hala öğrenebilmiş değiliz.

Günlerdir, konuyla ilgili sosyal medyada yazılıp çizilenleri, "adını açıklamadıkları güvenilir kaynaklarının" ağzından köşelerine aktaran meslektaşlar hadi neyse... Dünyanın en güçlü istihbarat ağına sahip olan ABD'nin Başkanı bile "Ne olduğunu bi'anlarsak Suudları çok pis yapacağız" mealinde açıklamalar yapıyor.

Peki, bunca ilgiye alakaya rağmen nasıl oluyor da işin içinden çıkamıyoruz?

Öncelikle sorunumuzun bilgi eksikliğinden kaynaklanmadığını söyleyeyim. Vakaya dair, sadece, bizim gazetenin özel istihbaratının ulaştığı bilgilerle bile, Doğu Ekspresinde Cinayet'in pabucunu dama atacak bir polisiye yazılabilir.

Kısacası olayın aydınlatılmasına engel olan bir halka falan yok.

Mevzuu anlayamamamızın nedeni, arkasında bunca delil bırakan bir zanlının olağan şüpheli olamayacağını düşünmemiz...

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