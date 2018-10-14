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En ağır sonuçla karşı karşıya

Giriş Tarihi: 14.10.2018
En ağır sonuçla karşı karşıya
İçişleri Bakanı , Gercüş ilçesi kırsalında 4 Ekim'de PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmek için Batman İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Her şeye rağmen terör örgütünün tarihinin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Soylu, "Terör örgütünün kökünü kazımaya, bitirmeye yönelik ciddi bir gayret söz konusu" dedi. 8 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırı sonrasında Amerikan büyükelçiliğinin güya bir taziye mesajı yayımladığını da söyleyen Soylu, "Biz buna timsah gözyaşları deriz. Hiçbir şekilde buna inanmayız, samimi ve doğru bulmayız" dedi.
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