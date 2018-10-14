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Guterres: Gerçek ortaya çıkarılmalı

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Giriş Tarihi: 14.10.2018
Guterres: Gerçek ortaya çıkarılmalı
Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili "Bu gibi olayların normalmiş gibi karşılanmasından kaygılıyım. Gerçeğin ortaya çıkması yönünde güçlü bir talebimiz olmalı. Tam olarak ne olduğunu, nasıl olduğunu ve olanlardan kimin sorumlu olduğunu bilmeliyiz" ifadesini kullandı. 'da Sivil Toplum Örgütü temsilcileriyle buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantı öncesi gazetecilerin Kaşıkçı olayına ilişkin sorularını yanıtladı. Başsavcılığın ve uzmanların başkonsolosluğa girmesi konusunda 'ın işbirliği yapması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Henüz bir işbirliği görmedik, bunu görmek istiyoruz" dedi.
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Guterres: Gerçek ortaya çıkarılmalı
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