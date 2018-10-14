Guterres: Gerçek ortaya çıkarılmalı

BM
Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili "Bu gibi olayların normalmiş gibi karşılanmasından kaygılıyım. Gerçeğin ortaya çıkması yönünde güçlü bir talebimiz olmalı. Tam olarak ne olduğunu, nasıl olduğunu ve olanlardan kimin sorumlu olduğunu bilmeliyiz" ifadesini kullandı. Londra
'da Sivil Toplum Örgütü temsilcileriyle buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantı öncesi gazetecilerin Kaşıkçı olayına ilişkin sorularını yanıtladı. Başsavcılığın ve uzmanların başkonsolosluğa girmesi konusunda Suudi Arabistan
'ın işbirliği yapması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Henüz bir işbirliği görmedik, bunu görmek istiyoruz" dedi.