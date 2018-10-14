İçişleri Bakanlığı mercek altına aldı! PKK'lı muhtar kalmayacak

Güvenlik güçlerinin sınır ötesi ve yurt içinde peş peşe düzenlediği başarılı operasyonlarla beli kırılan terör örgütü PKK'nın mahalli idareler ayağına da darbe vurulacak. PKK'nın şehir yapılanması KCK'yı harekete geçirmek için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki muhtarlar üzerinden yapılanmaya gittiği tespit edildi.

3 MUHTAR TUTUKLANDI



Yeni Şafak'ın bir haberine göre, istihbarat raporlarından yola çıkan İçişleri Bakanlığı yeni bir çalışma başlatarak PKK bağlantılı muhtarların peşine düştü. PKK ile bağı tespit edilen 635 güvenlik korucusunun görevine son verilmesinin ardından, istihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucu çok sayıda muhtarın da PKK ile bağlantısı tespit edildi. Van'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 muhtar dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK'NIN EMRİNDELERDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile yapılan çalışmada Doğu ve Güneydoğu'da görevli çok sayıdaki muhtarın PKK'nın sözde üst yönetimi tarafından verilen emirleri yerine getirdiği ve dağ kadrosundan şehir merkezlerine gelen teröristleri değer evlerine yerleştirdiği tespit edildi. PKK bağlantılı muhtarların, görevlerine son verilen güvenlik korucuları ile irtibatta olduğu, açığa çıkmamak için korucular üzerinden örgütle bağlantı kurdukları belirlendi.