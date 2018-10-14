‘Kaşıkçı’nın failini bulmak silah satışından önemli’

ABD
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Demokrat Senatör Bernie Sanders, "Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğunu bulmak ve failleri sorumlu tutmak, savunma şirketlerinin kârlarından daha önemlidir" dedi. Sanders, bu sözlerle bazı Amerikan savunma şirketlerinin, ABD'nin Suudi Arabistan
'a yapacağı silah satışlarının Kaşıkçı olayından etkilenmesinden endişe ettiklerini açıklamalarına tepki gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump
da CBS kanalına verdiği mülakatta Kaşıkçı olayına ilişkin "Eğer öldürüldüyse bu bizi çok kızdırır. Bunun sonuna kadar gideceğiz ve bunun ağır cezası olacak" dedi.