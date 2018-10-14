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‘Kaşıkçı’nın failini bulmak silah satışından önemli’

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Giriş Tarihi: 14.10.2018
'li Demokrat Senatör Bernie Sanders, "Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğunu bulmak ve failleri sorumlu tutmak, savunma şirketlerinin kârlarından daha önemlidir" dedi. Sanders, bu sözlerle bazı Amerikan savunma şirketlerinin, ABD'nin 'a yapacağı silah satışlarının Kaşıkçı olayından etkilenmesinden endişe ettiklerini açıklamalarına tepki gösterdi. ABD Başkanı da CBS kanalına verdiği mülakatta Kaşıkçı olayına ilişkin "Eğer öldürüldüyse bu bizi çok kızdırır. Bunun sonuna kadar gideceğiz ve bunun ağır cezası olacak" dedi.
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‘Kaşıkçı’nın failini bulmak silah satışından önemli’
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