Norveçli turistin balkondaki jakuzi keyfi kötü bitti

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte akşam saatlerinde denize giren Norveçli turist Else Borgny Ormstad Mansas (69), eve döndükten bir müddet sonra balkondaki jakuzide duş almaya başladı. Duş sonrası jakuziden çıkan Mansas, ayağının kayması ile dengesini kaybedip balkondaki beton zemine düştü.

Başından yaralanan Mansas'ın düştüğünü fark eden eşi ve yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri, Mansas'ın öldüğünü tespit etti. Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzeAntalyalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.