O hisseler Hazine’ye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, İş Bankası
'ndaki Atatürk'ün hisselerinin Hazine'ye devrini Meclis'e getireceklerini belirterek, "MHP
de destek verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
bunu CHP
kullansın diye yapmadı, Hazine'ye gitsin diye yaptı. O hisseler milletindir" dedi. Dün Kayseri
'de Toplu Açılış Töreni'nde coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan özetle şunları söyledi: 16 YILDA 26 KATRİLYONLUK YATIRIM:
Bugün burada Kuran kursları, camiler, spor tesisleri, eğitim, kültür binaları, aile, çalışma, sanayi ve İçişleri Bakanlığı'na ait binaları açıyoruz. Kayseri'deki belediyelerimiz maşallah güzel hizmetlere imza atıyor. Büyükşehir belediyemizin 38 projesi ile 28 ayrı özel sektör yatırımlarının açılışını da bugün yapıyoruz. Kayseri'ye son 16 yılda 26 katrilyon tutarında yatırım yaptık. SEN ÖLÜLERİ REHİN ALDIN:
Sağlıkta 15'i hastane olmak üzere 42 tesis kazandırdık. Bay Kemal hastanelerimizde 'Ameliyat yapılmıyor, Sağlık Bakanı emir verdi' diyor. Ya sen Türkiye
'yi SSK Genel Müdürü olduğun günkü gibi mi zannediyorsun. Sen ölüleri bile rehin aldın, 8 ay sonrasına sıra veriliyordu. Şimdi imkânlar hat safhada. Sen bu ülkenin sağlık sistemini kendi zamanınla karıştırma. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Artık bu millet senin yalanlarını yutmuyor. BU MİLLET CHP'Yİ SENDEN KURTARACAK:
Zaman yaklaşıyor. 5.5 ay sonraki seçimde bu millet CHP'yi de ülkeyi de senden kurtaracak. Kayseri için yetersiz gelen havalimanının yerine yenisini yapıyoruz. Çiftçiye verdiğimiz destekleri söylüyorum Bay Kemal bunlar hayal değil gerçekler. DERTLERİ MİLLET DEĞİL KOLTUK:
Mesele ülkenin ve milletin bekası olduğunda kimin yürekten konuştuğunu iyi biliyoruz. Dünyada dengeler yeniden kuruluyor. Bölgemiz cayır cayır yanıyor. Ama bunlar ellerine tutuşturulan kâğıtlarla ülkeye, partime ve aileme iftira atmakla uğraşıyorlar. Bunlar koltuk kavgası ile uğraşıyor. CHP'NİN TEK BAŞARISI HDP:
Son 10 yılda ana muhalefetin tek başarısı ' her evden bir oy' diyerek bölücü örgütün partisini Meclis'e soktular. Şimdi yine aynı yoldalar ama buna ne millet ne de biz izin vermeyeceğiz. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum eğer teröre bulaşmış kişileri aday, başkan yapmaya kalkışırsanız kayyum belediyeleriyle nasıl bir yol izlediysek aynısını yapacağız. Belediyeye gelen paralarla biz dağa hizmet ederiz diyorlarsa yanılıyorlar. Ülkeye ve millete hizmet etmeyen, ihanet içinde olanlara asla izin vermeyeceğiz. PARALAR PARTİ KASASINDAN MI?:
Bu Bay Kemal'e birçok dava açtım ve kazandım. Ama merak ediyor ve soruyorum. Bu davaların parasını kendi cebinden mi yoksa parti kasasından mı ödüyor? Bu soruya cevap istiyoruz. O HİSSELER MİLLETİN:
İş Bankası'nda yüzde 28'e yakın hisse olayı var ya. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk CHP alsın kullansın diye yapmadı, hazineye gitsin diye yaptı. İş Bankası'ndaki Atatürk'ün hisselerinin devri meselesini Meclis'e getiriyoruz. MHP de destek vereceğini açıkladı. Bu hisseleri milletimize, Hazine'ye alacağız. Şimdi tutuştu biz bunları kullanmıyoruz diyor. Hadi oradan 4 kişiyi atıyor, ekmek elden su gölden. Süreç başladı inşallah Meclis'ten çıkacak bu karar. O hisseler milletindir. YENİDEN ŞAHLANIYORUZ:
Martta yeniden dirilip şahlanıyoruz. Yolun sonuna geldiler, CHP seçmeninin yanında dahi itibarları yok. Ya üsluplarını değiştirecekler ya da tarihin tozlu sayfalarına kaldırılacaklar. Kapı kapı dolaşın. Önce gönüllere girecek sonra da sandıkları patlatacağız. BUNLARIN YOL ARKADAŞI TERÖRİSTLER
"4 Milyon
Suriyeli sığınmacıya biz bakıyoruz. Türkiye baştan sona yeniden inşa ediliyor. Batı kapısını kapatırken o mazlumlara biz kapıyı açtık. Şu anda bir kısmı Kayseri'de olmak üzere sınırlarımızda yetişen tüm askerlerimiz içerde ve dışarıda vatan mücadelesi veriyor. İdlib konusundaki başarımız ortada. Tüm dünya bu konuda bizi kutlarken ana muhalefet ihanet etti. Biz yurtdışında ülkemizi temsil edip, vatan için çalışırken bunlar nerede ajan, terörist varsa onlarla bir araya geliyorlar. Ülkesine ihanet etmiş ne kadar kişi varsa onlarla bir araya geldi. Bunlar Ankara'dan İstanbul'a aynı kişilerle kol kola yürüdüler." TÜM HAİNLER HESAP VERECEK
Kayseri'de
toplu açılış töreninde coşkulu bir kalabalığa seslenen Erdoğan: "Hâlâ topraklarımız içinde kalan kılıç artıklarını da en kısa sürede imha edeceğiz. Bugün olmazsa yarın; tüm hainler bir gün ihanetlerinin hesabını verecektir." KURTULDUK SANMASINLAR
"Bu
ihanet çetesinin (FETÖ
) tam göbeğinde olduğu halde, bir şekilde şu ana kadar adalete hesap vermemiş olanlar kurtulduklarını sanmasınlar. Tüm ikazlara rağmen bu örgütün içinde kalanlara sesleniyorum. Babam da olsa canlarını yakar, hukuk ne ise onu uygularız. Çünkü onlar bu dine zarar verdi, aileleri parçaladı, kardeşi kardeşe düşürdüler. 15 Temmuz ihanetine rağmen onların safında olanlar için artık çok geç. Acımayacağız. Kendini bu ihaneti FETÖ'nün yapmadığını savunanların o gece eline silah alanlardan farkı yok. Onlarla mücadeleyi hukuk ve adalet içinde yürütüyoruz. Mücadelede vicdanları kanatan durumların olduğunu biliyorum. Hepsi bir bir hesap verecek. Şehit ve gazilerimize borcumuzu son FETÖ'cüyü bulup, yargılayana kadar ödeyemeyiz." CAMİYİ AÇTI VE KURAN OKUDU
Başkan
Erdoğan, Kayseri'de Orgeneral Hulusi Akar
Camisi ve Külliyesi'nin de açılışını gerçekleştirdi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve dualarla hizmete giren caminin açılışında konuşan Başkan Erdoğan, "Özgün ve yerel mimarisiyle harikulade, büyüleyici bir eser olan bu cami, ibadet ve ilim yuvası olacak. Burada sürekli bir vaaz-u nasihat olacak. 'Hayat neymiş?' sorusuna cevap ararken kabristana bakıp işte hayat bu imiş diyeceğiz" dedi. Öte yandan caminin ilk imamı Başkan Erdoğan oldu. Erdoğan, açılışın ardından Kuran okudu ve ikindi namazını kıldı. MODERN MİMARİ ESERİ
Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ailesi tarafından yaptırılan cami, Selçuklu motiflerinden esinlenerek modern şekilde dekore edildi. 750 kişilik 2 minareli caminin zemin kat oturumu 800 metrekare, ibadet alanı ise 550 metrekare. Caminin dışında da 500 kişi namaz kılabilecek. Caminin hat ve tezyinat işlemeleri CNC kesimi korkuluk ve panellerle, camiye özgü aydınlatma elemanlarıyla minber ve mihraptan oluşuyor. Camide 4'ü sabit 4'ü hareketli musalla ile aynı anda 8 cenaze kaldırılabilecek. Caminin ahşap üzerine pirinç kakmalı 8 metre 60 santim yüksekliğinde ve 5.5 metre genişliğinde 4 kanatlı kapısı da dikkat çekiyor.